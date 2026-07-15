Modena Calcio, dal mercato arriva Zanetti, dalla Primavera tre in prestito

Il Modena FC ha acquisito a titolo definitivo dall’FC Karpaty Lviv Stenio Zanetti Toledo. Esterno brasiliano classe 2003, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.Cresciuto nel settore giovanile del Cruzeiro, Stenio viene aggregato alla Prima Squadra già a 17 anni, debuttando nella Serie B brasiliana nell’agosto del 2020. L’anno successivo approda in Italia, dove si mette in evidenza con la maglia del Torino, realizzando 6 gol e 4 assist nel campionato Primavera 1.

Rientrato in Brasile, prende parte alla cavalcata del Cruzeiro verso la massima serie, conquistata il 22 settembre 2022 grazie al successo per 3-0 sul Vasco da Gama. Dopo aver collezionato 13 presenze nella Serie A brasiliana, nel 2024 passa in prestito all’AVS Futebol SAD, club della seconda divisione portoghese.

Nel luglio dello stesso anno viene acquistato a titolo definitivo dall’FC Karpaty Lviv, formazione della massima serie ucraina. Nel 2025 fa ritorno in Brasile per un’esperienza con l’América Futebol Clube, prima di rientrare in Ucraina nel febbraio 2026 e concludere la stagione con il Karpaty Lviv.Nel suo percorso Stenio vanta anche diverse presenze con le selezioni giovanili del Brasile.Il punto più alto della sua avventura in maglia verdeoro arriva all’inizio del 2023, quando prende parte al Campionato Sudamericano Under 20 in Colombia: con 8 presenze e un gol nella competizione, contribuisce alla vittoria finale del torneo da parte della Seleção.

Oggi la società gialloblù ha ufficializzato che tre ragazzi cresciuti nel Settore Giovanile gialloblù proseguiranno il proprio percorso professionale in prestito fino al 30 giugno 2027.Franck Guiyong al Treviso FBC, Edoardo Olivieri al SS Monopoli, Taha Zidouh alle Dolomiti Bellunesi Calcio.In precedenza, Edoardo Olivieri ha firmato il rinnovo contrattuale con il Modena FC, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nella foto, l'esterno brasiliano Stenio Zanetti, acquisito a titolo definitivo