Terza categoria, Baracca Beach senza nascondersi: l'obiettivo è la zona playoff

Il Baracca Beach si affaccia al suo quarto anno consecutivo in Terza categoria con rinnovate e dichiarate ambizioni. Dopo aver archiviato l'ultima stagione con un undicesimo posto, la società guidata dal presidente Azzali ha deciso di alzare notevolmente l'asticella, puntando con decisione ad agganciare almeno la zona playoff.

Per centrare l'obiettivo, il direttore sportivo Fregni ha messo a segno una campagna acquisti di spessore, affidando la guida tecnica a mister Gian Marco Pignatti, reduce dall'esperienza al Segnate e con un passato sulle panchine di Sanmartinese e Rivara. Sul campo, l'ossatura della squadra è stata rinforzata con elementi di provata esperienza: l'estremo difensore Pratissoli tra i pali, la coppia Bouchakor-Ferrari in difesa, la geometria di Sala a centrocampo e il peso offensivo di Fiozzi nel reparto avanzato.



Organigramma societario e squadra

Presidente: Azzali, direttore sportivo: Fregni, allenatore: Pignatti Gian Marco.Portieri: Pratissoli Andrea ('94, Rivara), Cannavacciuolo Andrea ('07, Limidi), Vangjeli Angelo ('03).Difensori: Bouchakor Kamal ('88, Sozzigalli), Castelli Francesco ('99, Roveretana), Ferrari Stefano ('94, Gaggio), Tosatti Alessandro ('06, Sozzigalli), Felline Samuele ('04), Ballerini Luca ('04), Dallari Lorenzo ('03), Frascella Emanuele ('92).Centrocampisti: Amadori Fabio ('05), Ghelfi Alessandro ('05), Gourchi Ayoub ('03), Sferlazzo Alessio ('05), Rovatti Matteo ('04), Sala Simone ('93, Vallalta).Attaccanti: Tostoni Leonardo ('02), Napoletano Christian ('02, Rivara), Fiozzi Riccardo ('96, Sozzigalli), Basile Andrea ('01), Salgado Diego ('05), Bazzani Lorenzo ('03, Novese).