Moto GP: Marquez vince La Sprint

Lo spagnolo della Ducati domina la gara breve davanti al fratello del Team Gresini e al romano della VR46. Poi le Aprilia Trackhouse di Ogura e Fernandez e quella ufficiale di Martin. Settimo Bagnaia



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua