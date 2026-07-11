Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Moto GP: Marquez vince La Sprint

Moto GP: Marquez vince La Sprint

Davanti al fratello Alex e alla terza Ducati sul podio con Di Giannantonio. Bagnaia fatica e chiude settimo

1 minuto di lettura
Lo spagnolo della Ducati domina la gara breve davanti al fratello del Team Gresini e al romano della VR46. Poi le Aprilia Trackhouse di Ogura e Fernandez e quella ufficiale di Martin. Settimo Bagnaia
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

MotoGP: Fernandez vince la Sprint

MotoGP: Fernandez vince la Sprint

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez si prende la pole in Ungheria

MotoGp, Marc Marquez si prende la pole in Ungheria

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Russell vince in Austria davanti a Verstappen e Antonelli: deludono le Ferrari

F1, Russell vince in Austria davanti a Verstappen e Antonelli: deludono le Ferrari

Antonelli domina il sabato a Silverstone: vince la Sprint davanti a Hamilton e conquista la pole su Leclerc

Antonelli domina il sabato a Silverstone: vince la Sprint davanti a Hamilton e conquista la pole su Leclerc

Gran Premio d’Austria, Russell in pole davanti alle due Ferrari

Gran Premio d’Austria, Russell in pole davanti alle due Ferrari

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Serie D, il Cittadella saluta anche Riccò

Serie D, il Cittadella saluta anche Riccò

Il Modena di Galloppa: ufficializzato lo staff del nuovo mister

Il Modena di Galloppa: ufficializzato lo staff del nuovo mister

Seconda categoria, la Pgs Smile vuole risalire dopo due retrocessioni di fila

Seconda categoria, la Pgs Smile vuole risalire dopo due retrocessioni di fila