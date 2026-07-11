Moto GP: Marquez vince La Sprint
Davanti al fratello Alex e alla terza Ducati sul podio con Di Giannantonio. Bagnaia fatica e chiude settimo
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