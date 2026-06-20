MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

Ai Ogura ha conquistato la pole position al Gran Premio della Repubblica Ceca. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse ha firmato il crono di 1’51″139, e partirà davanti a tutti nella gara lunga di domani (ore 14). Assieme a lui in prima fila ci saranno anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo (+0″211) e il terzo tempo (+0″244). Ad aprire la seconda fila c’è l’Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira. Raul Fernandez, compagno di squadra di Ogura, scatterà dalla settima piazza, in terza fila assieme alla Ktm di Pedro Acosta e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Solo decimo lo spagnolo Jorge Martin che era riuscito a superare il Q1.

Pecco Bagnaia ha invece vinto la sprint. Il ducatista, scattato dalla terza posizione, prende subito il comando della gara e chiude davanti ad Ai Ogura e al compagno di squadra Marc Marquez, partito dalla quinta casella in griglia. Appena giù dal podio c’è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).