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MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici per escludere 'lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro'

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Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) domina il Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota giapponese precede al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin completa la tripletta Aprilia e si prende la vetta della classifica piloti, sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi dopo soli tre giri. Pesante zero per il pilota azzurro, che scivola a -7 da Martin in classifica. Ai piedi del podio c’è davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e a Marc Marquez (Ducati). Ritiro per un problema ai freni per Francesco Bagnaia (Ducati).

Bezzecchi a causa della caduta è stato ricoverato presso il centro medico del circuito e sottoposto a valutazione approfondita dello staff medico. Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta “una normale mobilità in tutti e quattro gli arti senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche”. Tuttavia, “a causa del forte dolore” l’equipe ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici per escludere quindi “lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro”.

“È stato esaminato dagli specialisti, ha molto dolore al torace, alle gambe e alla caviglia. Muove tutti gli arti e ha parlato con suo papà. Lo accompagneremo a Groningen per ulteriori esami e avere una valutazione definitiva“: sono le parole, ai microfoni di Sky, di Franco Perona, Chief Medical Officer di Lifenet, medical partner di Aprilia.

Foto Italpress

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