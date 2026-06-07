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MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

Sospiro di sollievo in casa Aprilia per quanto riguarda le condizioni di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, caduti entrambi nel corso del Gran Premio

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A Balaton Park la vittoria del Gran Premio di Ungheria permette a Marc Marquez (Ducati Lenovo) di festeggiare la centesima vittoria della carriera. Dopo aver vinto il duello con Pedro Acosta (Ktm), lo spagnolo ha preso il largo, vincendo con un margine di circa due secondi e mezzo. Alle spalle di Acosta, al secondo posto, si piazza Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Questo successo permette a Marquez di rosicchiare punti a tutti i piloti che lo precedono in classifica, anche a causa del brutto incidente alla partenza che provocato le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Luca Marini (Honda) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR), Iker Lecuona (Ducati Gresini), Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Brad Binder (Ktm).

Sospiro di sollievo in casa Aprilia per quanto riguarda le condizioni di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, caduti entrambi nel corso del Gran Premio d’Ungheria. Per quanto riguarda il leader del Mondiale, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra. Responso simile per Martin: anche nel suo caso non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro.

Foto Italpress

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