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MotoGP: Fernandez vince la Sprint

MotoGP: Fernandez vince la Sprint

Con Ogura firma la doppietta Aprilia del team Trackhouse. Terzo Di Giannantonio. A seguire le due Aprilia Factory e le due Ducati con Bagnaia davanti a Marquez

1 minuto di lettura
Doppietta per il team Trackhouse nella Sprint Race da 13 giri sul circuito di Assen. A passare per primo sotto la bandiera a scacchi e’ Raul Fernandez che ha chiuso davanti ad Ai Ogura autore di un sorpasso al limite su Fabio Di Giannantonio, nel gradino più basso del Podio Dietro le due Aprilia ufficiali con Bezzecchi e Martin, poi Marc Marquez e Bagnaia (penalizzato con 1 posizione al traguardo per track limits). 8° Bastianini, 9° Acosta. Out Morbidelli, Miller e Mir. In classifica, Bezzecchi ha 9 punti di vantaggio su Martin e 22 su Diggia. Domani alle ore 14 la gara
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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