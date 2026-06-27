MotoGP: Fernandez vince la Sprint
Con Ogura firma la doppietta Aprilia del team Trackhouse. Terzo Di Giannantonio. A seguire le due Aprilia Factory e le due Ducati con Bagnaia davanti a Marquez
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