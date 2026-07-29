Eccellenza, il 'mago' Borghi fa le carte al campionato: 'Cdr Mutina da vertice, Formigine regina di Promozione'

Due salvezze consecutive conquistate sul campo senza passare dalle forche caudine dei playout, culminate con il record storico di 41 punti sulla panchina dell'Arcetana. Nonostante una serie di veri e propri 'miracoli sportivi' e un percorso di ben nove stagioni consecutive trascorse centrando sempre tutti gli obiettivi prefissati, Cristian Borghi si ritrova clamorosamente ai box alla vigilia del nuovo campionato.

In attesa della chiamata giusta, il 'mago' analizza a 360 gradi il panorama dilettantistico modenese e regionale, tracciando una griglia dettagliata dei prossimi tornei di Eccellenza e Promozione.

La scelta di rimanere senza panchina nasce dal desiderio di non scendere a compromessi con le proprie motivazioni professionali: 'Parlando in tutta franchezza, sono sorpreso di non aver trovato un progetto per la prossima stagione. Negli ultimi nove anni ho sempre raggiunto i traguardi prefissati e, specialmente ad Arceto, nessuno tra gli addetti ai lavori ci dava per salvi. Mi attribuisco un valore chiaro e pretendo una visione condivisa con la società. Ad Arceto avrebbero voluto riconfermarmi, ma io vivo di stimoli: se non ho l'entusiasmo necessario per trasmettere il 200% alla squadra, preferisco fermarmi.

Sono un perfezionista maniacale e senza quella scintilla non avrebbe avuto senso continuare'.





A un mese dal fischio d'inizio, Borghi traccia una mappa dettagliata dell'Eccellenza Girone A, ipotizzando un torneo fortemente diviso in scaglioni di valore.

Piani alti: Il ruolo di primattrice spetta alla Spal (Ars et Labor), indicata come la grande favorita del girone. Subito dietro si collocano la Vianese e una scatenata Atletic Cdr Mutina, che con l'acquisto di Federico Scappi dal Fabbrico completa un organico privo di punti deboli.

Zona playoff: Subito dopo le battistrada figurano Fabbrico e Brescello Piccardo, seguite dal duo composto da Fidentina e dal neopromosso Medolla San Felice, la cui stagione dipenderà in gran parte dal rendimento realizzativo di Riccardo Barbuti.

La mina vagante: Occhi puntati sul Castellarano: la società ha investito molto e, nel caso in cui dovesse piazzare il colpo in attacco assicurandosi uno tra Leonardi e Milivojevic, potrebbe inserirsi nelle lotte di vertice.

Zona salvezza e pericolo: Nel fondo della classifica Borghi vede tre formazioni destinate a forti sofferenze: Arcetana, Vis Cittadella e Agazzanese, con il Campagnola posizionato un gradino sopra ma comunque non del tutto convincente.

Passando al campionato di Promozione, il pronostico del tecnico modenese si orienta con decisione sul Real Formigine:

Favorita d'obbligo: I verdeblù guidano le preferenze grazie a una rosa magari corta nei ranghi ma dal valore tecnico indiscutibile per la

categoria.

Le inseguitrici: Tra le formazioni meglio strutturate spiccano Solierese, Scandianese, Maranello e La Pieve Nonantola (qualora venisse confermata nel Girone B).

Outsider e incognite: Più cautela viene espressa nei confronti della Sanmichelese, mentre per lo United Carpi il traguardo ideale rimane una salvezza senza affanni.

Matteo Pierotti