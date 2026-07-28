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Roberto Mancini è (di nuovo) il Ct della Nazionale. Ranieri direttore tecnico

Roberto Mancini è (di nuovo) il Ct della Nazionale. Ranieri direttore tecnico

Dopo il passo indietro del direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo, a seguito del ‘no’ di Malagò alla candidatura a Ct di Andrea Pirlo

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'Roberto Mancini è il ct della nazionale'. Lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al consiglio federale in corso. Il tecnico che portò la Nazionale a vincere gli Europei nel 2021 prima del tracollo e della palude successiva, torna dunque in Azzurro. A breve è previsto che Malagò annunci anche Ranieri direttore tecnico.

Durante la riunione viene inevitabilmente affrontato il tema dell’organigramma del Club Italia in attesa dell’ufficialità del passo indietro del direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo, a seguito del ‘no’ di Malagò alla candidatura a Ct di Andrea Pirlo per il caso dello sponsor russo. Tanti gli altri temi all’ordine del giorno: oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 1° luglio, alle comunicazioni del presidente e alle modifiche regolamentari, ci sono i seguenti punti: informativa del segretario generale; l’elezione dei componenti del Comitato di Presidenza; l’integrazione dell’organico del campionato di Serie C; la nomina del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc; le date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 per i campionati nazionali.

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