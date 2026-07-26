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Prima categoria, la Vis San Prospero pensa in grande

Prima categoria, la Vis San Prospero pensa in grande

Dopo un mercato scoppiettante (Vanacore dalla Rubirese il colpo migliore), quest'anno vuole i playoff

1 minuto di lettura

La Vis San Prospero, dopo un mercato scoppiettante (Vanacore dalla Rubirese il colpo migliore), quest'anno vuole i playoff.

Organigramma societario: presidente Bisi Massimiliano, direttore sportivo Rossi Marco, team manager Pezzella Raffaele.

Staff tecnico: allenatore Pizzo Raffaele (c), vice allenatore Brandoli Uber, preparatore portieri Biscione Dino.

La rosa Portieri: Guidetti Daniele ('87), Malagutti Francesco ('06), Toni Luigi ('96, Sanmichelese).

Difensori: Adsaoui Salaheddine ('03), Afzaz Liyas ('00, Rubierese), D'Anna Francesco ('03), Lamore Fabiano ('98), Malavasi Sebastiano ('02), Malpighi Malagoli Luca ('01), Savoia Ludovico ('06), Tudini Bellei Giulio ('96, La Pieve).

Centrocampisti: Acquafresca Alessio ('99, San Prospero Correggio), Battipaglia Biagio ('95), Bisi Alessio ('05), Carelli Giuseppe ('90), Federico Daniele ('95), Malagutti Alessandro ('06), Pagano Luca ('05), Raimondi Federico ('07, Cavezzo).

Attaccanti: Caporuso Jacopo ('06), Ceci Fabio ('00), Del Villano Simone ('06), Guerzoni Simone ('03), Vanacore Antonio ('97, Rubierese).

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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