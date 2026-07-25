Eccellenza, il Medolla San Felice guarda ancora in alto

Sì, è una neopromossa, ma questo Medolla San Felice di sicuro non lotterà per la salvezza, anzi. Squadra costruita per stare ancora in alto, magari non nelle primissime posizioni, ma da playoff sì.
Organigramma societario: presidente Levati Giovanni, vice presidente Ruffoni Matteo, direttore generale Bordini Lorenzo, direttore sportivo Borra Alberto, consigliere Luppi Matteo, responsabile settore giovanile Manicardi Riccardo, responsabile juniores Mauro Badini.
Staff tecnico e sanitario: allenatore Luppi Gianluca (nuovo), vice allenatore Vincenzi Luca, preparatore portieri Ballotta Marco, accompagnatore ufficiale Bertoli Luca, medico sociale Venturini Guido, fisioterapista Ferioli Marco.
La rosa
Portieri Gibertini Gabriele ('93, Terre dei Castelli), Bordini Brando (08 United Carpi) Difensori: Malavasi Marcello ('04), Assohoun Vanga Emmanuel ('99), Leozappa Lorenzo ('07), Deliu Endri ('06, V.Camposanto), Carini Filippo ('90, Correggese) , Pagano Raoul ('08, Centese), Pastorelli David ('96), Macchioni Christian ('03, Fiorenzuola) Centrocampisti: Hoxha Altin ('90), Ceccarelli Riccardo ('97, Terre dei Castelli), Abusoglu Kubilay ('96), Zanoli Gian Luca ('00), Sarti Nicola ('94, Sant'Agostino), Barbolini Alberto ('99, Terre dei Castelli), Benassi Francesco ('07). Attaccanti: Serroukh Mehdi ('99), Margotta Simone ('02, Campagnola), Barbuti Riccardo ('92 Correggese), Schiavone Giulio ('00, Maranello), Tecku Franklin ('04), Bugneac Andrei ('88).
Matteo Pierotti