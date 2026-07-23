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Serie B, i Gialli cominciano con due gare consecutive in trasferta: Benevento e Cremona

Serie B, i Gialli cominciano con due gare consecutive in trasferta: Benevento e Cremona

Finale di campionato con le ultime quattro, Avellino (fuori), Cremonese (casa), Catanzaro (fuori), Benevento (casa)

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La lega di serie B ha finalmente diramato i calendari del nuovo campionato, che prenderà il via il 22 agosto per chiudersi il 16 maggio 2027. Ci sarà il turno di apertura il 21 agosto, ancora da fissare; confermati al momento anticipi e posticipi rispettivamente del venerdì e del lunedì sera. Confermato anche il format di playoff promozione e playout retrocessione, le cui date saranno fissate successivamente. Nel suo cammino, il campionato osserverà tre pause per le nazionali: dal 21.9 al 6.10 (due settimane consecutive), dal 9 al 17.11 e dal 22 al 30 marzo 2027; ci sarà anche la sosta invernale, dal 28 dicembre al 8 gennaio. E’ stato reinserito il turno natalizio, il “boxing day”, che si disputerà il 27 dicembre 2026. Il campionato avrà anche quattro turni infrasettimanali, tutti al martedì, nelle date del 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre, 2 marzo 2027.
Come già accaduto nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, cosiddetto calendario asimmetrico; una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri otto incontri; per la Lega, l’obiettivo principale è quello di
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cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali e alle esigenze dei singoli club.
Il Modena comincerà il suo quinto campionato consecutivo di serie B, il 55esimo complessivo, che fa dei gialloblù in questo momento la squadra con il maggior numero di presenze tra i cadetti.
Nel calendario, i gialli avranno tre doppiette casalinghe rispettivamente alla quinta e alla sesta (19.9 e 10.10) rispettivamente con Empoli e Verona; alla quattordicesima e quindicesima (28.11 e 5.12) con Padova e Arezzo, e alla ventiquattresima e venticinquesima (6.2 e 13.2.27) con Entella e SudTirol.
I gialli cominceranno con due gare consecutive in trasferta: a Benevento (che curiosamente oltre ad essere la prima di campionato sarà anche l’ultima) e a Cremona contro l’ex Gerli; la prima in casa sarà alla terza, il 5 settembre, contro l’Avellino; anche lo scorso anno la prima al Braglia fu contro l’Avellino, ma alla seconda. Primo incrocio pericoloso al Braglia il 10 ottobre con il Verona, con ritorno al Bentegodi il 30 gennaio, anche per via della forte rivalità tra le due tifoserie. Alla tredicesima, il 24 novembre, trasferta a Pisa contro l’ex Bianco (ritorno il 2 marzo), mentre alla quindicesima, 5 dicembre, arriva al Braglia l’Arezzo dell’amatissimo ex Bucchi, in passato accostato alla panchina del Modena.
Il girone di andata si chiude il 27 dicembre al Braglia contro il Palermo, mentre il ritorno si apre il 9 gennaio a Cesena (andata al Braglia il 24 ottobre).
Finale di campionato con le ultime quattro, Avellino (fuori), Cremonese (casa), Catanzaro (fuori), Benevento (casa).
Il rinnovato Modena di Catellani, Bonato e Galloppa saprà certamente farsi trovare pronto per l’avvio di stagione e per regalare gioie (e dolori…) ai propri tifosi.
Corrado Roscelli
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