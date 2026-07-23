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UniMore: un progetto dedicato a chi studia e lavora

UniMore: un progetto dedicato a chi studia e lavora

Si chiama 'Lavori in Corso', opportunità per le nuove immatricolazioni o per chi desidera rientrare nel percorso accademico

2 minuti di lettura
Entrano nel vivo le immatricolazioni per il prossimo anno accademico e UniMORE presenta una delle novità più significative dell’offerta formativa 2026/2027: 'Lavori in Corso', il nuovo progetto rivolto a chi desidera intraprendere o riprendere gli studi universitari senza rinunciare al proprio percorso professionale.

 

Il progetto 'Lavori in Corso' rappresenta una risposta dell'Ateneo alle attuali trasformazioni socio-economiche, perseguendo un duplice obiettivo di valore sociale e formativo. Da un lato, garantire concretamente il diritto allo studio per la crescente quota di studenti sostenuti dal proprio lavoro per affrontare i costi della formazione universitaria. Dall'altro, offrire la possibilità desidera rientrare nei percorsi accademici o riqualificarsi in età adulta.

 

'Il progetto - spiega Monia Montorsi Vicerettrice alla Comunità studentesca, Diritto allo Studio e Orientamento dell’Università di Modena e Reggio Emilia - introduce un'ampia gamma di misure dedicate per favorire un'effettiva conciliazione tra studio, lavoro e vita privata: percorsi didattici innovativi e flessibili a un sistema di tutoraggio specialistico e personalizzato, affiancati da agevolazioni economiche e dalla possibilità di iscrizione part-time con riduzione della contribuzione universitaria e dei crediti annuali.
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Tra le principali innovazioni si evidenziano il pieno riconoscimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale, l'introduzione di moduli integrativi definiti dai Dipartimenti e un potenziamento dell'efficacia didattica dei contenuti, con l'obiettivo di offrire un'esperienza accademica moderna, accessibile e perfettamente aderente alle esigenze di ciascun studente'.

 

Con una storia iniziata nel 1175 e una visione proiettata al futuro, UniMORE conta oggi 13 Dipartimenti e 96 corsi di laurea – 47 triennali, 43 magistrali e 6 magistrali a ciclo unico – nelle tre aree di Scienze e Ingegneria, Medicina e Scienze della Vita, Società e Cultura. L'Ateneo è inoltre un sistema integrato di ricerca, formazione e innovazione, sostenuto da 18 centri di ricerca, 7 biblioteche e un articolato sistema museale, strettamente connesso al tessuto economico e produttivo di uno dei territori più dinamici d'Europa.

 

Per i corsi ad accesso libero le immatricolazioni resteranno aperte fino al 30 ottobre 2026; sarà comunque possibile perfezionare l'iscrizione fino al 22 dicembre 2026, con il pagamento della soprattassa prevista per le rate già scadute. Per i corsi ad accesso programmato modalità e scadenze sono indicate nei rispettivi bandi di ammissione.
Le immatricolazioni si effettuano esclusivamente online attraverso il portale di Ateneo, dove sono disponibili tutte le informazioni sui corsi di studio, le procedure di iscrizione, i requisiti di accesso, le contribuzioni universitarie, le agevolazioni economiche e i servizi dedicati alle future matricole.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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