Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, 35 sindaci difendono Lepore: c'è anche Mezzetti

Trentacinque sindaci italiani hanno firmato un testo a sostegno del sindaco di Bologna Matteo Lepore, finito al centro delle polemiche dopo la manifestazione organizzata in piazza Nettuno dopo la morte di Abderrahim Fakir, coi violenti scontri che ne sono seguiti. Tra i 35 primi cittadini c'è anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

'Lepore si è assunto la responsabilità istituzionale di stare accanto alla famiglia di Fakir, di dare voce alla richiesta di verità e di contribuire a ricondurre il dolore e la tensione della comunità in un percorso democratico e rispettoso dello Stato di diritto – si legge nella lettera - Il presidio ha raccolto migliaia di persone in modo pacifico. Le successive violenze e danneggiamenti appartengono esclusivamente a chi li ha compiuti e meritano la più ferma e netta condanna. Lepore ha condannato da subito con chiarezza quelle violenze, distinguendo la partecipazione democratica della città dall'azione di gruppi che hanno cercato e voluto trasformare il dolore in scontro'. Attribuire al sindaco la responsabilità delle condotte di queste frange, proseguono i sindaci, 'oltre che sbagliato, significa alimentare una contrapposizione istituzionale che rende ancora più difficile affrontare una vicenda tanto grave'.

'Piena riconoscenza alle forze dell'ordine per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela delle nostre comunità - aggiungono i sindaci - il centrodestra rinunci agli attacchi istituzionali davanti a episodi così tragici.

I firmatari

Perché ogni scontro istituzionale, da qualunque parte provenga, produce solo ulteriore smarrimento tra i cittadini'.

Oltre a Massimo Mezzetti di Modena, hanno firmato l'appello: Stefano Lo Russo - Torino; Roberto Gualtieri – Roma; Silvia Salis - Genova; Gaetano Manfredi - Napoli; Beppe Sala - Milano; Sara Funaro - Firenze; Vittoria Ferdinandi - Perugia; Vito Leccese - Bari; Giacomo Possamai – Vicenza; Elena Carnevali- Bergamo; Laura Castelletti - Brescia; Marco Massari - Reggio Emilia: Andrea Murari - Mantova; MariaLuisa Forte- Campobasso; Gianguido d’Alberto -Teramo; Luca Salvetti - Livorno; Andrea Virgilio – Cremona; Michele Lissia - Pavia; Fabio Bergamaschi Crema; Davide Galimberti – Varese; Nicola Fiorita- Catanzaro; Massimiliano Presciutti - Gualdo Tadino; Susanna Cenni -Poggibonsi; Pietro Morittu - Carbonia; Andrea Furegato – Lodi; Raffaele Rocco – Aosta; Paolo Pilotto - Monza; Giorgio Abonante - Alessandria; Mauro Usai - Iglesias; Michele Guerra - Parma; Elena Piastra - Settimo Torinese; Enzo Lattuca - Cesena; Jamil Sadegholvaad - Rimini; Katia Tarasconi - Piacenza.