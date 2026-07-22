Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, 35 sindaci difendono Lepore: c'è anche Mezzetti

Scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, 35 sindaci difendono Lepore: c'è anche Mezzetti

'Lepore si è assunto la responsabilità istituzionale di stare accanto alla famiglia di Fakir e di dare voce alla richiesta di verità'

2 minuti di lettura

Trentacinque sindaci italiani hanno firmato un testo a sostegno del sindaco di Bologna Matteo Lepore, finito al centro delle polemiche dopo la manifestazione organizzata in piazza Nettuno dopo la morte di Abderrahim Fakir, coi violenti scontri che ne sono seguiti. Tra i 35 primi cittadini c'è anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

'Lepore si è assunto la responsabilità istituzionale di stare accanto alla famiglia di Fakir, di dare voce alla richiesta di verità e di contribuire a ricondurre il dolore e la tensione della comunità in un percorso democratico e rispettoso dello Stato di diritto – si legge nella lettera - Il presidio ha raccolto migliaia di persone in modo pacifico. Le successive violenze e danneggiamenti appartengono esclusivamente a chi li ha compiuti e meritano la più ferma e netta condanna. Lepore ha condannato da subito con chiarezza quelle violenze, distinguendo la partecipazione democratica della città dall'azione di gruppi che hanno cercato e voluto trasformare il dolore in scontro'. Attribuire al sindaco la responsabilità delle condotte di queste frange, proseguono i sindaci, 'oltre che sbagliato, significa alimentare una contrapposizione istituzionale che rende ancora più difficile affrontare una vicenda tanto grave'.

'Piena riconoscenza alle forze dell'ordine per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela delle nostre comunità - aggiungono i sindaci - il centrodestra rinunci agli attacchi istituzionali davanti a episodi così tragici.

Spazio ADV dedicata a novisad
Perché ogni scontro istituzionale, da qualunque parte provenga, produce solo ulteriore smarrimento tra i cittadini'.

I firmatari

Oltre a Massimo Mezzetti di Modena, hanno firmato l'appello: Stefano Lo Russo - Torino; Roberto Gualtieri – Roma; Silvia Salis - Genova; Gaetano Manfredi - Napoli; Beppe Sala - Milano; Sara Funaro - Firenze; Vittoria Ferdinandi - Perugia; Vito Leccese - Bari; Giacomo Possamai – Vicenza; Elena Carnevali- Bergamo; Laura Castelletti - Brescia; Marco Massari - Reggio Emilia: Andrea Murari - Mantova; MariaLuisa Forte- Campobasso; Gianguido d’Alberto -Teramo; Luca Salvetti - Livorno; Andrea Virgilio – Cremona; Michele Lissia - Pavia; Fabio Bergamaschi Crema; Davide Galimberti – Varese; Nicola Fiorita- Catanzaro; Massimiliano Presciutti - Gualdo Tadino; Susanna Cenni -Poggibonsi; Pietro Morittu - Carbonia; Andrea Furegato – Lodi; Raffaele Rocco – Aosta; Paolo Pilotto - Monza; Giorgio Abonante - Alessandria; Mauro Usai - Iglesias; Michele Guerra - Parma; Elena Piastra - Settimo Torinese; Enzo Lattuca - Cesena; Jamil Sadegholvaad - Rimini; Katia Tarasconi - Piacenza.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La morte della signora Esposito merita rispetto: Mezzetti si interroghi sul malcontento crescente

La morte della signora Esposito merita rispetto: Mezzetti si interroghi sul malcontento crescente

Morte Monica Esposito, il cordoglio della politica

Morte Monica Esposito, il cordoglio della politica

Modena, l'ad di Seta Roat spiega: 'Al Comune non aumentare i biglietti sarebbe costato molto di più che sterilizzare gli abbonamenti'

Modena, l'ad di Seta Roat spiega: 'Al Comune non aumentare i biglietti sarebbe costato molto di più che sterilizzare gli abbonamenti'

Complanarina, lavori conclusi in anticipo, dal 24 riaperta la circolazione

Complanarina, lavori conclusi in anticipo, dal 24 riaperta la circolazione

Stangata biglietti del bus a Modena, che ne è stato delle promesse elettorali di Mezzetti?

Stangata biglietti del bus a Modena, che ne è stato delle promesse elettorali di Mezzetti?

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Articoli più Letti Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Articoli Recenti 'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

Modena, nuova rissa tra gli ospiti di via delle Costellazioni

Modena, nuova rissa tra gli ospiti di via delle Costellazioni

Modena, Cgil, Uil, Faisa Cisal e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

Modena, Cgil, Uil, Faisa Cisal e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'