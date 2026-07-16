Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

'La deputata Alice Buonguerrieri, non ha forse compreso cosa è realmente è successo. L'emendamento che consentirebbe la “remissione nell’albo” dei medici radiati ai tempi del Covid si basa su presupposti inesistenti, poiché nessun medico è stato radiato in via definitiva per ragioni legate alla pandemia. Le sanzioni comminate dagli Ordini provinciali, non avrebbero mai raggiunto la definitività proprio perché la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo deputato alla ratifica, non ha mai confermato quei provvedimenti'.Lo sostiene Barbara Balanzoni, medico anestesista e rianimatore inserita, insieme al modenese Daniele Giovanardi, tra quei medici che durante la pandemia continuarono a curare e ad assistere pazienti con metodi tradizionali e si opposero all'obbligo vaccinale. La deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, volto ormai diventato famoso anche per la sua intena attività di commissario nella commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid, secondo Balanzoni 'ignorerebbe ciò che il suo stesso governo, con i ministri Nordio e Schillaci, ha fatto. Ovvero convocare il 19 dicembre 2025, una seduta della CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie), organo d'appello per giudicare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini provinciali dei medici.Una Commissione che per anni non ha funzionato, compresi gli anni in cui i provvedimenti nei confronti dei medidi erano scattati, lasciando gli stessi, in mancanza di giudizio sui ricorsi, iscritti ai rispettivi albi. Come ha continuato ad essere. Perchè nel momento in cui, nel dicembre scorso, la Commissione è stata ricostituita per volontà del governo, del ministro Nordio e del Ministro Schillaci, è stata contestata e ricusata da Barbara Balanzoni e dall'avvocato Sandri In sostanza l'ultimo grado di giudizio nelle questioni riguardanti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei medici che presentarono ricorso, non si è mai espresso. Togliendo di fatto presupposto e fondamento all'emendamento del governo. A sottolinearlo dottor Daniele Giovanardi: 'La collega Balanzoni ha riportato l’attenzione su un punto che i media e la politica nel suo complesso, hanno ignorato'.Giovanardi ribadisce che 'venticinque medici sono stati effettivamente radiati dalle commissioni disciplinari dei rispettivi Ordini provinciali, ma che tali provvedimenti sarebbero nulli in assenza della ratifica della Commissione Centrale, rimasta silente per anni e ricostituita solo nel dicembre 2025 dal ministro Nordio'. 'Nel frattempo - sottolinea il medico - tutti i colleghi coinvolti hanno continuato a esercitare legittimamente'.Tra le 'pecche' della Commissioni ci sarebbe anche il fatto, contestato già dall'avvocato Sandri, che la ricostituzione della Commissione avrebbe incluso anche presidenti di Ordini che avevano già partecipato alle radiazioni, configurando a suo giudizio una situazione di incompatibilità e un “plotone di esecuzione”.La commissione, ricusata dall’avvocato Sandri, non avrebbe mai potuto procedere, lasciando la situazione in una condizione di stallo che perdura tuttora. Per Giovanardi, il clamore mediatico attorno alla possibilità di reintegrare i medici radiati nel periodo Covid sarebbe il “nulla assoluto”, poiché quei medici risultano già iscritti proprio perché le radiazioni non sono mai diventate definitive. La vera notizia, sostiene, sarebbe invece l’incriminazione dei vertici ordinistici che avrebbero tentato di radiare colleghi semplicemente perché rimasti fedeli al codice deontologico.In questo quadro si inserisce l'intervento del consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Paolo Trande, che da medico e da eletto contesta duramente l’emendamento del governo, definendo il reintegro dei medici no-vax una “vergogna di Stato” e un’offesa ai professionisti che hanno combattuto il Covid in corsia, pagando in molti casi con la vita il proprio senso del dovere. Trande ritiene che la norma trasmetta un messaggio gravissimo, perché mette sullo stesso piano chi ha rispettato scienza, regole deontologiche e istituzioni e chi, a suo giudizio, ha scelto di violarle.Aggiunge che si tratterebbe di un’umiliazione dell’autonomia dell’Ordine dei Medici e di un esempio del peggior clientelismo politico, volto a trasformare ogni sacca di dissenso in un potenziale bacino elettorale. Per Trande, cancellare con un colpo di spugna la responsabilità di chi ha rifiutato gli obblighi vaccinali nel momento più difficile della storia recente del Paese sarebbe inaccettabile e rappresenterebbe un tradimento nei confronti dei professionisti che hanno sacrificato la propria vita.Tuttavia, la posizione di Trande, pur muovendo da un punto di vista radicalmente diverso rispetto a quello di Balanzoni e Giovanardi, finisce per poggiare su un presupposto che entrambi contestano: l’esistenza di medici radiati in via definitiva per il Covid. Se, come sostengono l’avvocato e il medico, nessuna radiazione è mai stata confermata dalla Commissione Centrale e tutti i professionisti coinvolti risultano tuttora iscritti agli Ordini, allora il reintegro evocato da Trande sarebbe, un provvedimento privo di basi, o meglio basato su un presupposto inesistente. In altre parole, la critica del consigliere regionale ricadrebbe nello stesso errore che Balanzoni e Giovanardi attribuiscono alla deputata Buonguerrieri di Fratelli d'Italia: discutere, sostenere o contestare un emendamento che farebbe riferimento a una condizione mai verificatasi.