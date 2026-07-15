Stangata rifiuti, Udicon: 'I consumatori hanno il diritto di sapere come viene costruita la tariffa'

'Come Udicon Emilia-Romagna riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere con chiarezza come viene determinata la tariffa e i relativi aumenti, quali costi sono riconosciuti al gestore e quali strumenti garantiscono efficienza, controlli e tutela dell'utenza. La tariffa rifiuti non è una tassa generica, ma il corrispettivo di un servizio essenziale' - lo dichiara il commissario regionale di Udicon Emilia-Romagna, Antonio Rachele sul dibattito che si è sviluppato in questi giorni sul significativo aumento della tariffa rifiuti nel territorio modenese.
'Per questo ogni aumento deve essere spiegato in modo puntuale e comprensibile. Non è sufficiente comunicare un rincaro: occorre illustrare quali voci di costo lo determinano e quali miglioramenti concreti del servizio ne giustificano l'incremento. Il sistema tariffario è disciplinato da Arera attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti, che stabilisce i criteri per il riconoscimento dei costi del servizio. Le tariffe, quindi, non vengono fissate discrezionalmente dai singoli Comuni, ma sono il risultato di un percorso regolatorio che coinvolge il gestore del servizio, l'ente territorialmente competente e le amministrazioni comunali chiamate all'approvazione finale. In Emilia-Romagna un ruolo centrale è svolto da Atersir, cui spetta validare i Piani Economico-Finanziari del servizio e verificare la corretta applicazione della regolazione definita da Arera.
L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul ruolo del gestore del servizio.
Non sosteniamo che gli aumenti tariffari finanzino direttamente gli utili societari - sottolinea Rachele - Chiediamo però che ogni dubbio venga chiarito attraverso dati facilmente accessibili, bilanci comprensibili e un'informazione trasparente. La fiducia dei cittadini si costruisce anche spiegando come funziona il sistema e quali controlli vengono effettuati. Infine è inoltre necessario rafforzare i meccanismi premiali per chi differenzia correttamente i rifiuti, incentivare la tariffazione puntuale laddove sia tecnicamente sostenibile e introdurre strumenti di tutela più efficaci per le famiglie economicamente vulnerabili, affinché il principio 'chi inquina paga' si traduca anche in un sistema più equo per chi adotta comportamenti virtuosi'.