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Previsti forti temporali e vento: pomeriggio e sera sotto osservazione

Previsti forti temporali e vento: pomeriggio e sera sotto osservazione

Allerta arancione e l'invito a fare attenzione del meteorologo Lombroso: 'Non siamo più di fronte a normali temporali estivi'

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Allerta meteo arancione diramata dalla Regione Emilia‑Romagna e rilanciata dal Comune con l'avanzare delle previsioni nel breve termine sempre più precise. Il pomeriggio sarà infatti segnato da una fase di instabilità marcata, con la possibilità di temporali di forte intensità accompagnati da raffiche di vento molto sostenute, capaci di generare danni e criticità soprattutto nei centri abitati e lungo i corsi d’acqua minori. A preoccupare anche la possibilità di grandinate.

 

Secondo la comunicazione istituzionale, le precipitazioni attese potranno provocare innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori e allagamenti in ambito urbano, mentre la componente del vento rappresenta uno degli elementi più insidiosi della giornata.

 

A confermare la delicatezza della situazione è anche il meteorologo Luca Lombroso, che sulla sua pagina Facebook analizza l’evoluzione delle prossime ore. Lombroso parla di “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali organizzati, con possibili colpi di vento anche molto forti”, sottolineando come la dinamica atmosferica possa generare fenomeni rapidi ma intensi. Nel suo post aggiunge che “il rischio non riguarda solo la pioggia intensa, ma soprattutto le raffiche di vento lineari che possono accompagnare i sistemi temporaleschi”, richiamando l’attenzione sulla necessità di monitorare gli aggiornamenti e adottare comportamenti prudenti.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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