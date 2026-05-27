Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Le temperature rimangono elevate. Eppure in Emilia-Romagna sono attesi di nuovo forti temporali anche per la giornata di domani, giovedì 28 maggio. Confermata per questo l'allerta gialla da parte della Protezione civile regionale. Riguarda però solo la parte occidentale del territorio, nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Nel bollettino si spiega che 'sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I temporali saranno più probabili a iniziare dalle ore pomeridiane sui rilievi centro-occidentali per poi estendersi in serata anche alla pianura occidentale'.