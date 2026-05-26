Se in termini assoluti il risultato delle elezioni a Vignola è stato deludente per il Pd, analizzando le preferenze totalizzate dai candidati nelle varie liste emergono ulteriori aspetti fallimentari. In casa Pd il record di preferenze spetta a Niccolò Pesci (105), ma a deludere sono i due candidati modenesi, gli ex dirigenti del Comune di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli. Per la Meloncelli appena 36 preferenze, mentre Nabil ne ottiene 17.
In casa Forza Italia a il pieno di voti Franca Massa (152 voti), mentre per Fdi il record di preferenze spetta a Luca Rangoni (317) che supera anche l'ex sindaco Simone Pelloni (261).
Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze
Gli ex dirigenti di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli, ottengono rispettivamente 36 e 17 preferenze
Se in termini assoluti il risultato delle elezioni a Vignola è stato deludente per il Pd, analizzando le preferenze totalizzate dai candidati nelle varie liste emergono ulteriori aspetti fallimentari. In casa Pd il record di preferenze spetta a Niccolò Pesci (105), ma a deludere sono i due candidati modenesi, gli ex dirigenti del Comune di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli. Per la Meloncelli appena 36 preferenze, mentre Nabil ne ottiene 17.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'
Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'
Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato
Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne
Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anniArticoli Recenti
'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'
Siena: 'Patto di sindacato Aimag, assurdo puntare alla riconferma della Ruggiero'
Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'
Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'