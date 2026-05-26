Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Gli ex dirigenti di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli, ottengono rispettivamente 36 e 17 preferenze

1 minuto di lettura

Se in termini assoluti il risultato delle elezioni a Vignola è stato deludente per il Pd, analizzando le preferenze totalizzate dai candidati nelle varie liste emergono ulteriori aspetti fallimentari. In casa Pd il record di preferenze spetta a Niccolò Pesci (105), ma a deludere sono i due candidati modenesi, gli ex dirigenti del Comune di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli. Per la Meloncelli appena 36 preferenze, mentre Nabil ne ottiene 17.
In casa Forza Italia a il pieno di voti Franca Massa (152 voti), mentre per Fdi il record di preferenze spetta a Luca Rangoni (317) che supera anche l'ex sindaco Simone Pelloni (261).

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Tangenziale di Modena, Anas conferma la chiusura fino al 31 maggio

Tangenziale di Modena, Anas conferma la chiusura fino al 31 maggio

Modena, quasi due anni di attesa per poter fare una Moc

Modena, quasi due anni di attesa per poter fare una Moc

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano

Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano

Attentato Modena: ancora gravi i tre feriti in ospedale

Attentato Modena: ancora gravi i tre feriti in ospedale

Equipe Policlinico di Modena salva la mano di un ospite di San Patrignano, medici ospiti della comunità

Equipe Policlinico di Modena salva la mano di un ospite di San Patrignano, medici ospiti della comunità

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Articoli Recenti 'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

Siena: 'Patto di sindacato Aimag, assurdo puntare alla riconferma della Ruggiero'

Siena: 'Patto di sindacato Aimag, assurdo puntare alla riconferma della Ruggiero'

Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'

Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'

Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'

Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'