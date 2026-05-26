Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Se in termini assoluti il risultato delle elezioni a Vignola è stato deludente per il Pd, analizzando le preferenze totalizzate dai candidati nelle varie liste emergono ulteriori aspetti fallimentari. In casa Pd il record di preferenze spetta a Niccolò Pesci (105), ma a deludere sono i due candidati modenesi, gli ex dirigenti del Comune di Modena Valeria Meloncelli e Nabil El Ahmaidè, entrambi vicini all'ex sindaco Muzzarelli. Per la Meloncelli appena 36 preferenze, mentre Nabil ne ottiene 17.

In casa Forza Italia a il pieno di voti Franca Massa (152 voti), mentre per Fdi il record di preferenze spetta a Luca Rangoni (317) che supera anche l'ex sindaco Simone Pelloni (261).

