La polizia di Mirandola ha arrestato un italiano di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.
Durante la notte, intorno alle 2, una pattuglia nel transitare in via Agnini ha notato un’autovettura che procedeva a forte velocità.
Alla vista della Polizia, il conducente, al fine di seminare la pattuglia che nel frattempo si è posta al suo inseguimento, ha accelerato repentinamente la marcia, incurante della segnaletica stradale di precedenza e del semaforo rosso, ha imboccato una strada, chiusa al traffico per lavori di manutenzione, abbattendo le transenne poste a protezione dell’area, proseguendo la marcia in contromano in via Verdi, per poi, arrestare la sua corsa a seguito dell’urto con una benna di un escavatore.
L’uomo è stato subito fermato dagli agenti all’interno dell’autovettura, dove hanno rinvenuto della sostanza stupefacente.
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e nei confronti del 33enne sono state elevate anche sanzioni per violazione al codice della strada.
Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato
Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
La polizia di Mirandola ha arrestato un italiano di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.
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