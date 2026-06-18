Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Aimag, quanto è costata l'operazione Hera sfumata? Quanto vale oggi l'azienda?'

'Aimag, quanto è costata l'operazione Hera sfumata? Quanto vale oggi l'azienda?'

Il Pd di Mirandola: 'Restano poche settimane al mandato della Ruggiero. Tempo sufficiente, ci auguriamo, per qualche risposta in più'

2 minuti di lettura

'In Consiglio comunale, il 17 giugno, è stata discussa la risposta all'interpellanza che avevamo presentato sul caso Aimag. L'interpellanza era semplice e chiara. Due domande, soprattutto. Quanto è costata ai cittadini l'operazione di cessione del controllo, poi bocciata da due distinte sezioni regionali della Corte dei Conti? E quanto vale, oggi, la nostra azienda? Domande che qualunque socio rivolgerebbe alla propria società. Domande a cui un'amministrazione trasparente risponde con dei numeri. La risposta, invece, è arrivata senza rispondere. Un documento pieno di rumore e chiarissimo nelle omissioni. Due citazioni bastano a fotografarlo'. A porre la questione è la segreteria del Circolo Pd di Mirandola.


'La prima è della sindaca. Le motivazioni del voto in Consiglio, scrive, 'non hanno mai fatto diretto riferimento alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria' dell'azienda. Mai. Nessun riferimento. Né al passato, né al presente. Si è deciso di cedere il controllo di una società pubblica con sessantuno anni di storia, e quanto valesse — a sentire il sindaco — non c'entrava nulla.

Una dichiarazione singolare. Perché agli atti di quel Consiglio non c'erano due righe sul valore dell'azienda: c'erano migliaia di pagine. Le quattro del Parere di Regolarità Contabile, fitte di partecipazioni, dividendi attesi e multipli per azione.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
E, a monte, le oltre 2.600 pagine dei 170 documenti allegati al parere economico-finanziario commissionato a un professionista esterno, il dottor Di Russo. Tutto quel materiale aveva un solo scopo: dimostrare, numeri alla mano, che l'operazione conveniva. E oggi ci viene detto che il voto non fece 'diretto riferimento' alla situazione economica e patrimoniale. O quelle migliaia di pagine non contavano nulla, o la risposta del Sindaco non è esatta. Delle due, l'una. La seconda frase è della Presidente di Aimag. Alla domanda su quanto valga oggi l'azienda, la società risponde che 'non possono essere svolte considerazioni né raffronti'. Il motivo? 'Non essendoci documenti che attestino in primo luogo il valore attuale.' Non ci sono documenti. Non si sa quanto vale. Una multiutility che gestisce servizi essenziali per ventun comuni dichiara, candidamente, di ignorare il proprio valore. Eppure il calcolo non è un mistero: bastano gli allegati alla valutazione già agli atti, i risultati del 2025 e gli stessi parametri usati dai consulenti dell'azienda. Chiunque, con quei dati, scoprirebbe che il valore reale del Gruppo è molto, molto superiore a quello sul quale si stava per cederne il controllo. Forse, prima di affidarsi alla stampa per illustrare i propri successi, la presidente potrebbe dedicare qualche ora a quei numeri.
Sono pubblici. Sono già scritti. Vanno solo letti. Restano poche settimane al suo mandato. Tempo sufficiente, ci auguriamo, per qualche risposta in più — e qualche autocelebrazione in meno'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

'Punto nascita Mirandola, Muzzarelli scopre oggi una ferita che egli stesso ha provocato insieme al Pd'

'Punto nascita Mirandola, Muzzarelli scopre oggi una ferita che egli stesso ha provocato insieme al Pd'

Sanità, Muzzarelli chiede di far luce sulla ferita del punto nascita di Mirandola

Sanità, Muzzarelli chiede di far luce sulla ferita del punto nascita di Mirandola

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

'Modena, contributi alle polisportive: critiche frutto di una politica faziosa'

'Modena, contributi alle polisportive: critiche frutto di una politica faziosa'

Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Articoli Recenti Zocca, in fiamme un furgone su via Vignolese

Zocca, in fiamme un furgone su via Vignolese

Ospedale di Sassuolo, rinnovato il Cda: Mairano è il presidente

Ospedale di Sassuolo, rinnovato il Cda: Mairano è il presidente

Torna la Fiera di Soliera: 172esima edizione nel segno dell'anniversario del voto alle donne

Torna la Fiera di Soliera: 172esima edizione nel segno dell'anniversario del voto alle donne

Novi di Modena, ridistribuzione delle deleghe di giunta

Novi di Modena, ridistribuzione delle deleghe di giunta