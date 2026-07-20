Morte di Fakir Abderrahim, il Pd di Modena: 'Bene la scelta di Lepore di scendere in piazza'

'Di fronte a una tragedia come quella avvenuta al Pilastro, il primo dovere è quello del cordoglio, del rispetto e del senso delle istituzioni. Esprimo, a nome della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena e mio personale, la più sincera vicinanza ai familiari di Abderrahim Fakir e a tutta la comunità del quartiere, profondamente colpita da quanto accaduto. È una vicenda che scuote le coscienze e interroga tutti noi, ben oltre i confini della città di Bologna'. Ad affermarlo è il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, Massimo Paradisi.

'In momenti come questi occorre mantenere lucidità, affidarsi al lavoro della magistratura ed agli organi di controllo, che hanno il compito di accertare con rigore, rapidità e trasparenza ogni responsabilità e ogni circostanza dei fatti. È fondamentale accertare tutta la verità e fare piena luce su quanto accaduto. Per i familiari di Abderrahim Farik, per la Città di Bologna, per le stesse Forze dell’Ordine. Condividiamo, poi, la scelta del sindaco Matteo Lepore di promuovere un momento pubblico di raccoglimento e di vicinanza alla comunità. Bologna ha dimostrato più volte, nella sua storia, di saper affrontare anche le prove più difficili senza rinunciare ai valori della convivenza democratica, della solidarietà e della coesione sociale.

Al contrario, preoccupa il tentativo di trasformare il dolore in terreno di scontro politico. Ancora più inquietante è leggere, sui social e negli spazi pubblici di discussione, espressioni come 'uno di meno' o 'se l'è meritato'. Parole che negano la dignità della persona e che non appartengono a una società civile. Non è umano esultare davanti alla morte. Mai - chiude Paradisi -. Proprio nel rispetto della vittima, della sua famiglia e delle istituzioni, è necessario respingere ogni forma di strumentalizzazione e riaffermare il valore dell'umanità, del rispetto reciproco e della responsabilità collettiva. La verità e la giustizia devono essere perseguite con fermezza. Il resto è rumore che divide una comunità proprio quando avrebbe più bisogno di ritrovarsi unita'.