Morte di Fakir Abderrahim, iscritti nel 'registro delle annotazioni preliminari' 2 poliziotti e 4 operatori sanitari

Sono sei le persone iscritte nel “registro delle annotazioni preliminari” per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto ieri mattina al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento di polizia. Gli accertamenti della Procura coinvolgono i due poliziotti del Commissariato di Bologna, intervenuti su segnalazione dei residenti, e quattro operatori sanitari. I sei, già ascoltati dagli inquirenti, sono stati iscritti con il modello 45 bis. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Tra oggi e domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia.

Come si legge in una nota, l’iscrizione del procedimento è avvenuta 'all’esito dell’esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia'.

'Gli accertamenti – prosegue la nota firmata dal Procuratore Paolo Guido - terranno conto dell’intero sviluppo dei fatti (di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisto da quest’Ufficio) e dell’intervento degli operatori sia delle forze dell’ordine sia del personale sanitario. A tal fine si è proceduto all’iscrizione nel procedimento, in apposito Registro Mod. 45 bis, nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. In tale contesto verranno svolte tutte le necessarie indagini con le dovute garanzie di legge, a partire dagli accertamenti di natura medico – legale, allo scopo di pervenire in tempi rapidi (e previsti dalla normativa di recente entrata in vigore) alla completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti'. Si tratta di un modello che al momento non prevede indagati.

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