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Bologna, morto durante l'intervento della polizia: il video choc mostra l'uomo supplicare aiuto prima di morire

Bologna, morto durante l'intervento della polizia: il video choc mostra l'uomo supplicare aiuto prima di morire

Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi: è morto

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Un video pubblicato da Repubblica, mostra gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna. L'uomo è steso a terra, con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e supplica aiuto: 'Aiuto, basta, basta'. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi. Fakir non si muove più. Attorno ci sono i sanitari, ruotano il suo corpo, ma ormai è morto.


“Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro. Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere, che sta vivendo ore di grande dolore e tensione”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco del Comune di Bologna, Matteo Lepore, su quanto avvenuto. 'È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti - proseguono presidente e sindaco -. Confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza'.

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