Bologna, morto durante l'intervento della polizia: il video choc mostra l'uomo supplicare aiuto prima di morire

Un video pubblicato da Repubblica, mostra gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna. L'uomo è steso a terra, con la faccia contro l'asfalto, bloccato da due agenti e una terza persona. Urla per il dolore e supplica aiuto: 'Aiuto, basta, basta'. Dopo alcuni minuti l'uomo smette di gridare e di lamentarsi, mentre gli agenti procedono legandogli i piedi. Fakir non si muove più. Attorno ci sono i sanitari, ruotano il suo corpo, ma ormai è morto.





“Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro. Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere, che sta vivendo ore di grande dolore e tensione”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco del Comune di Bologna, Matteo Lepore, su quanto avvenuto. 'È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti - proseguono presidente e sindaco -. Confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza'.