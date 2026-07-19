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Milano Marittima, bimba di 4 anni annegata in piscina: indagato il padre

Milano Marittima, bimba di 4 anni annegata in piscina: indagato il padre

Ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo si sarebbe allontanato dicendo alla piccola di aspettarlo

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Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dalla figlia era già troppo tardi.

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