Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel

Tragedia nel Ravennate, dove una bambina di 4 anni è annegata in una piscina di Milano Marittima. E’ accaduto all’hotel Continental, a quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il pm di turno. Cause e dinamica dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.

'Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima - afferma sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti -. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari'.

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