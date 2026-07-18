Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel

Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel

A quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua

1 minuto di lettura

Tragedia nel Ravennate, dove una bambina di 4 anni è annegata in una piscina di Milano Marittima. E’ accaduto all’hotel Continental, a quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il pm di turno. Cause e dinamica dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.
'Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima - afferma sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti -. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari'.
Foto archivio

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Subisce violenza e chiede aiuto: i carabinieri arrestano il convivente nigeriano

Subisce violenza e chiede aiuto: i carabinieri arrestano il convivente nigeriano

Modena, attività commerciali usate come dormitori in pieno centro storico

Modena, attività commerciali usate come dormitori in pieno centro storico

Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba

Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba

Bologna, riciclavano denaro per i Casalesi: maxi sequestro

Bologna, riciclavano denaro per i Casalesi: maxi sequestro