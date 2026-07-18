Tragedia nel Ravennate, dove una bambina di 4 anni è annegata in una piscina di Milano Marittima. E’ accaduto all’hotel Continental, a quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il pm di turno. Cause e dinamica dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.
'Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima - afferma sui social il sindaco di Cervia Mirko Boschetti -. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari'.
Foto archivio
Tragedia a Milano Marittima: bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel
A quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua
Tragedia nel Ravennate, dove una bambina di 4 anni è annegata in una piscina di Milano Marittima. E’ accaduto all’hotel Continental, a quanto pare la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato un attimo e la bambina sarebbe finita in acqua. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il pm di turno. Cause e dinamica dell’incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'
Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino
Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato
Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a ModenaArticoli Recenti
Subisce violenza e chiede aiuto: i carabinieri arrestano il convivente nigeriano
Modena, attività commerciali usate come dormitori in pieno centro storico
Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba
Bologna, riciclavano denaro per i Casalesi: maxi sequestro