Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba

Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba

La vittima è Rolando D'Ulizia di 46 anni. I carabinieri avrebbero interrogato una donna, la compagna della vittima. Tra i due intercorreva, a quanto pare, una relazione problematica

1 minuto di lettura

Omicidio a Modena questa mattina all'alba. Un uomo di 46 anni anni, italiano, è stato ucciso a coltellate in via Tignale del Garda al civico 72. A ritrovare il cadavere nella zona dell'androne condominiale, sono stati alcuni residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima è Rolando D'Ulizia.
La vittima non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione poco distante, in via Como. I carabinieri stanno raccogliendo elementi e avrebbero interrogato una donna, la compagna della vittima. Tra i due, a quanto pare, intercorreva una relazione problematica. L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata in un cestino del cortile della palazzina stessa.
In aggiornamento

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Sulla sicurezza il governo smetta di rincorrere l'emergenza'

'Sulla sicurezza il governo smetta di rincorrere l'emergenza'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Modena, Poste italiane: utili in cambio di disservizi e lacune

Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Modena, semafori spenti per un giorno intero: il servizio con Edison è peggiorato

Giovani 'sulla strada' nei panni di Forze dell'Ordine e Soccorritori

Giovani 'sulla strada' nei panni di Forze dell'Ordine e Soccorritori

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Bologna, riciclavano denaro per i Casalesi: maxi sequestro

Bologna, riciclavano denaro per i Casalesi: maxi sequestro

Castelfranco: auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

Castelfranco: auto contro un platano, 38enne gravemente ferita in via Muzza Corona

Camposanto, da mesi decine di furti nei garage: cittadini in via Pietro Giannone sotto assedio

Camposanto, da mesi decine di furti nei garage: cittadini in via Pietro Giannone sotto assedio

Modena, polizia locale recupera refurtiva in via Nonantolana

Modena, polizia locale recupera refurtiva in via Nonantolana