Omicidio a Modena questa mattina all'alba. Un uomo di 46 anni anni, italiano, è stato ucciso a coltellate in via Tignale del Garda al civico 72. A ritrovare il cadavere nella zona dell'androne condominiale, sono stati alcuni residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima è Rolando D'Ulizia.
La vittima non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione poco distante, in via Como. I carabinieri stanno raccogliendo elementi e avrebbero interrogato una donna, la compagna della vittima. Tra i due, a quanto pare, intercorreva una relazione problematica. L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata in un cestino del cortile della palazzina stessa.
In aggiornamento
Modena, omicidio in via Tignale del Garda: uomo ucciso a coltellate all'alba
La vittima è Rolando D'Ulizia di 46 anni. I carabinieri avrebbero interrogato una donna, la compagna della vittima. Tra i due intercorreva, a quanto pare, una relazione problematica
Omicidio a Modena questa mattina all'alba. Un uomo di 46 anni anni, italiano, è stato ucciso a coltellate in via Tignale del Garda al civico 72. A ritrovare il cadavere nella zona dell'androne condominiale, sono stati alcuni residenti, che hanno immediatamente dato l'allarme. La vittima è Rolando D'Ulizia.
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