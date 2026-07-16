Giovani 'sulla strada' nei panni di Forze dell'Ordine e Soccoritori

Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa presso la Prefettura di Modena, il territorio modenese aderisce al format nazionale “On The Road”, diventando la diciottesima provincia italiana a entrare nella rete del progetto e dando attuazione territoriale al Protocollo interministeriale di sperimentazione sottoscritto nell’ottobre 2025 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ragazzi On The Road APS.

L’accordo nasce dalla volontà delle Istituzioni di costruire un percorso condiviso rivolto ai giovani, fondato sulla conoscenza diretta del servizio delle Forze dell’Ordine e delle realtà impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza della comunità. 'Offrire ai giovani l’opportunità di vivere da vicino il lavoro delle Istituzioni significa contribuire a sviluppare senso civico, responsabilità e rispetto delle regole, valori fondamentali per la crescita della comunità', sottolinea Fabrizia Triolo, Prefetto di Modena, evidenziando come il Protocollo rappresenti uno strumento concreto di prevenzione e formazione delle nuove generazioni.

Aderiscono all’iniziativa la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comune di Modena, il Comune di Castelfranco Emilia, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ambito Territoriale per la Provincia di Modena e SET118 Modena Soccorso - AUSL Modena.L’edizione modenese del progetto vedrà protagonisti ragazze e ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.Per una settimana i partecipanti affiancheranno Polizie Locali, Forze dell’Ordine, Istituzioni e servizi di soccorso, vivendo sul campo il lavoro quotidiano di chi opera per garantire sicurezza, legalità e tutela della collettività.Un’esperienza di prevenzione e di educazione alla strada e alla legalità riconosciuta anche nell’ambito della progettualità scolastica, che attraverso il contatto diretto con gli operatori consente ai giovani di comprendere il valore delle regole e il ruolo attivo che ciascuno può avere nella comunità.

'L’ingresso di Modena rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di una rete nazionale che continua ad ampliarsi grazie alla fiducia delle Prefetture e delle Istituzioni», afferma Alessandro Invernici, Vicepresidente e fondatore di Ragazzi On The Road. «Da diciannove anni crediamo che il modo migliore per prevenire i giovani sulla strada sia immergerli nella realtà accanto a chi opera quotidianamente al servizio della collettività permettendo loro di vivere esperienze dirette, e il più possibile senza filtri, agendo sulla consapevolezza e la conoscenza del rischio per evitarlo'.