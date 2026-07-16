Piove dentro il Policlinico e negli ospedali di Carpi e Mirandola: disagi ma servizi garantiti

Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio della provincia di Modena nella serata del 15 luglio non ha provocato alcuna interruzione dei servizi sanitari negli ospedali, si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua subito gestite dai servizi tecnici e l'unico danno alle strutture si è verificato sul tetto del Policlinico dove si è staccata una copertura impermeabile in corrispondenza del reparto di Ginecologia.Questo il quadro che emerge dal monitoraggio di tutto il sistema sanitario provinciale in corso dal tardo pomeriggio di ieri con la collaborazione dei Comuni e dei Vigili del fuoco.si sono verificate infiltrazioni d'acqua nel reparto di Ginecologia che hanno reso necessario lo spostamento temporaneo di 6 pazienti nel reparto di Otorino. L'immediata riorganizzazione ha consentito di far fronte alla situazione senza mai interrompere l'assistenza, i tecnici sono al lavoro da ieri per ripristinare al più presto il reparto.della provincia all'ospedale disi sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua nel blocco operatorio, nell'area della Ginecologia e della radiologia, ma in spazi di transito o in locali che non hanno dato luogo all'interruzione delle attività sanitarie. Nell'area del cortile di fronte al Pronto soccorso è caduto un albero davanti all'ingresso della camera calda, ma è stato subito rimosso dai vigili del fuoco.All'ospedale dipiccole infiltrazioni d'acqua, l'unico evento rilevante è stata la caduta di un albero sulla cabina di riduzione e distribuzione del gas, ma non vi è stato alcun danno perché la pianta si è appoggiata sulla recinzione. Sempre nell'area dell'ospedale sono caduti rami sulla rampa di accesso al Pronto soccorso subito rimossi dal servizio tecnico dell'Ausl. I vigili del fuoco hanno effettuato un controllo sugli alberi senza riscontrare criticità.i disagi alla Casa della Comunità e al CAU sono stati provocati dalle interruzioni di corrente elettrica che hanno interessato il paese dalle 18 alle 21 circa. Alla Casa della Comunità, a causa delle continue interruzioni di corrente, l'alimentazione è stata staccata per preservare le apparecchiature e i farmaci conservati nei frigoriferi sono stati trasferiti. Al CAU la corrente è stata ripristinata intorno alle 21.Nel territorio di Modena, oltre al Policlinico, nessun danno alle Case della comunità o altre strutture dell'Azienda USL, nel territorio di Sassuolo nessun danno mentre a Vignola si segnala solo la caduta di un albero nell'area esterna all'ospedale, non vi sono danni significativi ma le verifiche tecniche sono incorso.