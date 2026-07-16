Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Piove dentro il Policlinico e negli ospedali di Carpi e Mirandola: disagi ma servizi garantiti

Piove dentro il Policlinico e negli ospedali di Carpi e Mirandola: disagi ma servizi garantiti

A Modena sei pazienti trasferite da ginecologia a otorino

2 minuti di lettura
Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio della provincia di Modena nella serata del 15 luglio non ha provocato alcuna interruzione dei servizi sanitari negli ospedali, si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua subito gestite dai servizi tecnici e l'unico danno alle strutture si è verificato sul tetto del Policlinico dove si è staccata una copertura impermeabile in corrispondenza del reparto di Ginecologia.

Questo il quadro che emerge dal monitoraggio di tutto il sistema sanitario provinciale in corso dal tardo pomeriggio di ieri con la collaborazione dei Comuni e dei Vigili del fuoco.
Al Policlinico si sono verificate infiltrazioni d'acqua nel reparto di Ginecologia che hanno reso necessario lo spostamento temporaneo di 6 pazienti nel reparto di Otorino. L'immediata riorganizzazione ha consentito di far fronte alla situazione senza mai interrompere l'assistenza, i tecnici sono al lavoro da ieri per ripristinare al più presto il reparto.

Nell'area Nord della provincia all'ospedale di Carpi si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua nel blocco operatorio, nell'area della Ginecologia e della radiologia, ma in spazi di transito o in locali che non hanno dato luogo all'interruzione delle attività sanitarie. Nell'area del cortile di fronte al Pronto soccorso è caduto un albero davanti all'ingresso della camera calda, ma è stato subito rimosso dai vigili del fuoco.
Spazio ADV dedicata a novisad

All'ospedale di Mirandola piccole infiltrazioni d'acqua, l'unico evento rilevante è stata la caduta di un albero sulla cabina di riduzione e distribuzione del gas, ma non vi è stato alcun danno perché la pianta si è appoggiata sulla recinzione. Sempre nell'area dell'ospedale sono caduti rami sulla rampa di accesso al Pronto soccorso subito rimossi dal servizio tecnico dell'Ausl. I vigili del fuoco hanno effettuato un controllo sugli alberi senza riscontrare criticità.

A Finale Emilia i disagi alla Casa della Comunità e al CAU sono stati provocati dalle interruzioni di corrente elettrica che hanno interessato il paese dalle 18 alle 21 circa. Alla Casa della Comunità, a causa delle continue interruzioni di corrente, l'alimentazione è stata staccata per preservare le apparecchiature e i farmaci conservati nei frigoriferi sono stati trasferiti. Al CAU la corrente è stata ripristinata intorno alle 21.

Nel territorio di Modena, oltre al Policlinico, nessun danno alle Case della comunità o altre strutture dell'Azienda USL, nel territorio di Sassuolo nessun danno mentre a Vignola si segnala solo la caduta di un albero nell'area esterna all'ospedale, non vi sono danni significativi ma le verifiche tecniche sono in
corso.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bufera di vento e pioggia: nei campi della Bassa perso il lavoro di un anno

Bufera di vento e pioggia: nei campi della Bassa perso il lavoro di un anno

Il nubifragio sferza Modena e l'area nord: 120 grandi interventi del Vigili del Fuoco in 12 ore. VIDEO

Il nubifragio sferza Modena e l'area nord: 120 grandi interventi del Vigili del Fuoco in 12 ore. VIDEO

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Previsti forti temporali e vento: pomeriggio e sera sotto osservazione

Previsti forti temporali e vento: pomeriggio e sera sotto osservazione

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Nubifragio: tra Carpi e la Bassa aumenta il conto dei danni

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Caffè Concerto, ora il Comune di Modena vuole la pace con Rrem: accordo da 924mila euro e nuova concessione

Caffè Concerto, ora il Comune di Modena vuole la pace con Rrem: accordo da 924mila euro e nuova concessione

Umanizzazione delle cure: il progetto Enjoy Music Therapy approda anche al Policlinico di Modena

Umanizzazione delle cure: il progetto Enjoy Music Therapy approda anche al Policlinico di Modena

Autotrasporto, Ruote Libere: 'Caro carburante, il Governo continua a fare cassa sulla pelle di chi lavora'

Autotrasporto, Ruote Libere: 'Caro carburante, il Governo continua a fare cassa sulla pelle di chi lavora'

Prevenire e gestire il conflitto di coppia con la mediazione: in tribunale apre lo sportello

Prevenire e gestire il conflitto di coppia con la mediazione: in tribunale apre lo sportello