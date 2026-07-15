Prevenire e gestire il conflitto di coppia con la mediazione: in tribunale apre lo sportello

Trovare un accordo e tutelare i figli minori durante la separazione o il divorzio da oggi è l’obiettivo un nuovo servizio gratuito per i cittadini.Il Tribunale di Modena e l’Ordine Forense di Modena hanno siglato un protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare.Il servizio si rivolge a coppie di fatto, unioni civili, coniugi con o senza figli ed il contatto con l'utenza avviene in modo totalmente gratuito e anonimo, al solo fine di offrire un primo ascolto e un orientamento preliminare per affrontare le situazioni di conflitto.Presso lo sportello si alternano a rotazione, su base volontaria, gli avvocati iscritti nell'elenco dei mediatori tenuto dal Tribunale e il servizio osserva la chiusura estiva nel mese di agosto, la sospensione natalizia dal 20 dicembre al 10 gennaio e rispetta le festività di calendario.Per ilquesto sportello rappresenta uno strumento funzionale per dare piena attuazione al diritto alla bigenitorialità e tutelare l'interesse concreto dei minori coinvolti nelle crisi familiari. La mediazione non è una semplice procedura burocratica o un mero adempimento formale, ma un vero e proprio percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti.Attraverso questo servizio viene offerto un aiuto alle persone ad affrontare la difficile transizione tra la fine di una relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. E’ essenziale garantire ai figli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuo con entrambi i genitori, trasformando il conflitto in una riorganizzazione relazionale condivisa e duratura'Ilsottolinea l'impegno costante del Consiglio anche nella promozione di progetti di giustizia alternativa. 'Il punto informativo offre ai cittadini un’assistenza specializzata e qualificata con l’obiettivo di favorire accordi condivisi e limitare la conflittualità, dannosa in particolare per i figli. Ricordo che l’avvocato, nell'esercizio del proprio mandato, ha il dovere di perseguire soluzioni il più possibile condivise tra i genitori, nel pieno rispetto dei diritti di ciascuno e soprattutto del benessere psico-fisico dei figli minori. Grazie alla disponibilità dei Colleghi che opereranno volontariamente allo sportello, offriamo ai cittadini e ai professionisti un punto di riferimento concreto per promuovere buone pratiche di risoluzione dei conflitti familiari e una cultura della gestione costruttiva delle relazioni'Lo sportello è attivo al piano terra della sede del Tribunale in Corso Canalgrande numero 77, con apertura il primo e il terzo martedì del mese, dalle9:30 alle 12:30.Nella foto, un momento della presentazione del nuovo servizio presso il tribunale di Modena