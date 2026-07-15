Prevenire e gestire il conflitto di coppia con la mediazione: in tribunale apre lo sportello

Il Tribunale di Modena e l’Ordine Forense di Modena hanno siglato un protocollo d'intesa per l'istituzione di un Punto Informativo sulla Mediazione Familiare.
Il servizio si rivolge a coppie di fatto, unioni civili, coniugi con o senza figli ed il contatto con l'utenza avviene in modo totalmente gratuito e anonimo, al solo fine di offrire un primo ascolto e un orientamento preliminare per affrontare le situazioni di conflitto.
Presso lo sportello si alternano a rotazione, su base volontaria, gli avvocati iscritti nell'elenco dei mediatori tenuto dal Tribunale e il servizio osserva la chiusura estiva nel mese di agosto, la sospensione natalizia dal 20 dicembre al 10 gennaio e rispetta le festività di calendario.
Per il Presidente del Tribunale di Modena, Alberto Rizzo 'questo sportello rappresenta uno strumento funzionale per dare piena attuazione al diritto alla bigenitorialità e tutelare l'interesse concreto dei minori coinvolti nelle crisi familiari. La mediazione non è una semplice procedura burocratica o un mero adempimento formale, ma un vero e proprio percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Roberto Mariani, sottolinea l'impegno costante del Consiglio anche nella promozione di progetti di giustizia alternativa. 'Il punto informativo offre ai cittadini un’assistenza specializzata e qualificata con l’obiettivo di favorire accordi condivisi e limitare la conflittualità, dannosa in particolare per i figli. Ricordo che l’avvocato, nell'esercizio del proprio mandato, ha il dovere di perseguire soluzioni il più possibile condivise tra i genitori, nel pieno rispetto dei diritti di ciascuno e soprattutto del benessere psico-fisico dei figli minori. Grazie alla disponibilità dei Colleghi che opereranno volontariamente allo sportello, offriamo ai cittadini e ai professionisti un punto di riferimento concreto per promuovere buone pratiche di risoluzione dei conflitti familiari e una cultura della gestione costruttiva delle relazioni'
Lo sportello è attivo al piano terra della sede del Tribunale in Corso Canalgrande numero 77, con apertura il primo e il terzo martedì del mese, dalle
Nella foto, un momento della presentazione del nuovo servizio presso il tribunale di Modena