Jazz Open, parla il fondatore: 'A Modena il Festival crescerà. Puntiamo ai 75.000 spettatori di Stoccarda'

Schlensog ricorda il suo primo sopralluogo in piazza Roma: 'La prima volta che sono stato qui ho detto: È qui che suoneremo. La piazza è circondata da edifici magnifici, dall’Accademia Militare, e può ospitare 6.500 persone. La qualità è la nostra priorità: basta guardare la tribuna, la struttura, l’allestimento. Jazz Open è sinonimo di qualità.'
Il festival arriva a Modena dopo un’edizione stoccardese da record: 'Ieri sera abbiamo concluso il Jazz Open Stuttgart con Moby sul palco e un totale di 75.000 presenze. Questo è il nostro obiettivo per il futuro: mettere radici, sviluppare il festival, crescere con pazienza.
Emma Smith: 'Modena è bellissima. Non voglio più andarmene'
In piazza Roma incontriamo anche la cantante jazz Emma Smith, raggiante per il debutto modenese: 'Sono felicissima. Venire qui era un sogno, anche solo per assaggiare i prodotti della patria dell’aceto balsamico.'
Smith conosce bene l’Emilia: 'Mi sono esibita molte volte a Bologna. All’inizio della mia carriera facevo parte delle Pupini Sisters, che sono nate lì. Ho trascorso dodici anni in tournée con loro, ma Modena… Modena è la mia prima volta. Ed è così bella che non voglio più andarmene.'
La cantante racconta l’atmosfera del Jazz Open: 'Due sere fa ho cantato a Stoccarda. Passeggiare per la città, incontrare amici che suonavano con Jamie Cullum, bere una birra e poi andare al soundcheck… è un’esperienza che ci unisce come artisti. Il jazz oggi è un genere vastissimo, pieno di sonorità diverse, e festival come questo ci fanno sentire parte di una stessa comunità.'
Per Smith, la presenza del jazz nel nome del festival è fondamentale: 'Il jazz è improvvisazione, autenticità.
E chiude con un sorriso: 'Buon cibo? Modena, sì. Buon jazz? Sì, grazie. Spero che questo festival continui a lungo. È un momento storico, e sono davvero onorata di essere qui con la mia band e con gli amici delle altre band. Grazie.'