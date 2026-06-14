Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Si presenta al parco della Resistenza di Modena e spara alle anatre con un fucile. E' accaduto ieri, 13 giugno, e a denunciarlo è una cittadina modenese, Patrizia Pezzuali che ha anche inviato segnalazione formale al Comune di Modena.

'Mio figlio e la fidanzata si trovavano nei pressi del laghetto del parco, in questo periodo popolato da anatre con i piccoli, quando hanno visto arrivare un ragazzo con un fucile. Nei pressi del lago erano anche presenti una signora e un volontario LIPU. Essendo ben visibile il fucile si sono tutti allontanati - spiega Patrizia Pezzuoli -. Mio figlio e la fidanzata hanno sentito degli spari e tornando nei pressi del lago hanno visto il ragazzo allontanarsi e una delle anatre colpita agonizzante sull'erba. Raccolta poi dal volontario, anch'egli tornato sul luogo. Sembra che il parco non sia monitorato da telecamere. Ritengo che tale fatto sia davvero grave, il ragazzo mi dicono, potrebbe avere sui 20 anni: è evidente che quanto accaduto rappresenta un serio pericolo per altri esseri sia umani che animali. È stata mandata una mail del fatto successo al Comune di Modena'.