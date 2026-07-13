Stangata rifiuti, anche Modena volta pagina contro Mezzetti e Bagni: 'Garanti di Hera'

'Eccoci servito un enorme aumento delle tariffe dei rifiuti. Questo il risultato dopo averci raccontato che differenziando il più possibile, sopportando montagne di sacchetti per le strade saremmo stati premiati dai ricavi del riciclo. Un aumento che non è un caso ma l’esito di un sistema strutturato per spremere i cittadini. I rincari medi dell’8% confermano la sensazione di essere presi in giro da un’intera classe dirigente amministrativa che ora si scambia reciproche accuse. Al vertice di questa piramide c’è Hera, la multiutility che mira solo a massimizzare i profitti l’anno scorso oltre 460 milioni! L’azienda con regole cucite su misura trasforma il servizio rifiuti in un bancomat. A farle da schermo protettivo c’è l’Agenzia Atersir, un vero e proprio gioco di specchi burocratico. Quest’agenzia, presieduta dall’ineffabile sindaca di Soliera, dovrebbe tutelare gli utenti ma, di fatto, è garante degli interessi di Hera, che gestisce il suo monopolio senza alcun rischio d’impresa'. Così, in una nota Modena Volta Pagina interviene sull'aumento della bolletta rifiuti.
'Ancor più grave è che lo stesso Comune partecipi a questo meccanismo in totale conflitto d’interessi, essendo sia regolatore del servizio di Hera, sia il suo principale azionista.
Nella foto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e la presidente di Atersir e