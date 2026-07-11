Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aumento costi rifiuti a Modena, Paldino: 'Città più sporca e tariffe più alte'

Aumento costi rifiuti a Modena, Paldino: 'Città più sporca e tariffe più alte'

'Le nostre preoccupazioni sui costi erano fondate, ma eravamo stati smentiti. Ai cittadini va detta sempre la verità'

2 minuti di lettura

“Già mesi fa avevo prospettato il rischio di un aumento delle tariffe dei rifiuti anche a Modena, ma ero stato smentito. Sarebbe troppo facile dire adesso ‘avevo ragione’, per questo il mio intervento non è contro nessuno ma è oggettivo. Chi ricopre un incarico pubblico ha il dovere di fare domande quando intravede un rischio e di esigere chiarezza nell’interesse collettivo. È una mera constatazione dei fatti, mossa da uno spirito costruttivo, senza allarmismi”. Esordisce così il consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici con de Pascale’, Vincenzo Paldino, sulle polemiche di questi giorni innescate dall’incremento dei costi per la gestione dei rifiuti, deliberato dall’assemblea di zona di Atersir per il periodo 2026-2029.

“I cittadini modenesi – prosegue Paldino – si trovano oggi a fare i conti con prospettive di aumento delle tariffe dei rifiuti che, solo pochi mesi fa, venivano escluse categoricamente. Lo scorso 13 ottobre 2025, attraverso un’interrogazione in Regione, avevo sollevato la necessità di una maggiore trasparenza sul nuovo sistema di raccolta introdotto a Modena, chiedendo di verificare con attenzione i costi che sarebbero ricaduti sulla comunità. Il 25 novembre, il sindaco Massimo Mezzetti rassicurò pubblicamente la città, affermando che non ci sarebbe stato alcun costo in più.

Spazio ADV dedicata a novisad
Oggi il dibattito pubblico racconta una realtà diversa, parlando apertamente di rincari in bolletta e di interventi per contenerne l’impatto”.

Secondo l'analisi del consigliere dei Civici, la rimodulazione del servizio a Modena ha generato un effetto domino negativo: “Il ritorno ai cassonetti, oltre a creare confusione tra i cittadini, ha peggiorato la qualità del differenziato. La conseguenza sotto gli occhi di tutti è una città segnata da continui abbandoni di rifiuti e più sporca. Alla prossima rilevazione vedremo quasi certamente un calo della percentuale di raccolta differenziata. Quel quasi 80% faticosamente raggiunto rischia di restare solo un ricordo. Il paradosso è evidente: ai modenesi rischia di restare una città meno al passo con i tempi, con una percentuale di differenziata non in linea con gli obiettivi regionali e nazionali, un inceneritore di cui si continua a rimandare lo spegnimento e, purtroppo, una delle tariffe più alte d'Italia”.

Conclude Paldino: “La politica e i dibattiti passano, ma le bollette arrivano puntuali nelle case delle famiglie modenesi. Ed è proprio su questo che la politica deve dimostrare serietà, trasparenza e massimo rispetto”.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Rifiuti, Modena vota sì ai rincari per tutti

Rifiuti, Modena vota sì ai rincari per tutti

Panico a Porta Aperta: atti vandalici e minacce al personale, bloccato magrebino irregolare

Panico a Porta Aperta: atti vandalici e minacce al personale, bloccato magrebino irregolare

Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Ampliamento Monteré: i nodi irrisolti che la Cooperativa Essiccazione e Confcooperative non raccontano

Ampliamento Monteré: i nodi irrisolti che la Cooperativa Essiccazione e Confcooperative non raccontano

Jazz Open Modena: conto alla rovescia per la prima edizione italiana

Jazz Open Modena: conto alla rovescia per la prima edizione italiana

Articoli più Letti Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Classifica sanità, l'Emilia Romagna è la seconda migliore Regione italiana per livello di assistenza

Classifica sanità, l'Emilia Romagna è la seconda migliore Regione italiana per livello di assistenza

Ruba cibo e morde la guardia che tenta di fermarlo: bloccato dalla Polizia di Stato

Ruba cibo e morde la guardia che tenta di fermarlo: bloccato dalla Polizia di Stato

Tornano i volontari per la sicurezza, approvata proposta del MoVimento 5 Stelle

Tornano i volontari per la sicurezza, approvata proposta del MoVimento 5 Stelle

Duplice femminicidio nel Modenese, confermato l'ergastolo per Salvatore Montefusco

Duplice femminicidio nel Modenese, confermato l'ergastolo per Salvatore Montefusco