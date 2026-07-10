Ruba cibo e morde la guardia che tenta di fermarlo: bloccato dalla Polizia di Stato

L'accusa nei suoi confronti è rapina impropria. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato in zona Madonnina a Modena, su chiamata di un dipendente. Un uomo di 32 anni aveva prelevato prodotti alimentari dagli scaffali, occultandoli all’interno di una borsa e aveva cercato di oltrepassare le barriere della cassa senza pagarne il corrispettivo.

Vistosi scoperto e invitato da un dipendente del negozio a procedere al regolare pagamento, lo aveva aggredito, mordendolo a una mano, per poi allontanarsi.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti ad intercettare e bloccare il 32enne nelle immediate vicinanze.

All’esito dell’udienza, svoltasi oggi, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

