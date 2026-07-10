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Ruba cibo e morde la guardia che tenta di fermarlo: bloccato dalla Polizia di Stato

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Condannato e in carcere per direttissima un 32enne in azione in un supermercato alla Madonnina

1 minuto di lettura

L'accusa nei suoi confronti è rapina impropria. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato in zona Madonnina a Modena, su chiamata di un dipendente. Un uomo di 32 anni aveva prelevato prodotti alimentari dagli scaffali, occultandoli all’interno di una borsa e aveva cercato di oltrepassare le barriere della cassa senza pagarne il corrispettivo.
Vistosi scoperto e invitato da un dipendente del negozio a procedere al regolare pagamento, lo aveva aggredito, mordendolo a una mano, per poi allontanarsi.
Gli agenti, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti ad intercettare e bloccare il 32enne nelle immediate vicinanze.
All’esito dell’udienza, svoltasi oggi, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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