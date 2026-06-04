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Entra in casa per rubare, la proprietaria lo fa scappare un vicino arrestare

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Un trentunenne albanese, con precedenti ed irregolare sul territorio nazionale, bloccato dalla Polizia di Stato in zona musicisti a Modena

2 minuti di lettura

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti a seguito di chiamata al numero di emergenza 112 NUE da parte di un residente, che aveva sorpreso un uomo, appunto il 31enne, nel tentativo di introdursi dal balcone nel suo appartamento, arrampicandosi sulla grondaia del condominio.
Il richiedente, rimanendo in contatto telefonico con la Polizia, aveva quindi seguito il giovane mentre si allontanava verso il parco Divisione Acqui, dove è stato intercettato e bloccato dagli agenti.
Il 31enne è stato trovato in possesso di una tronchese e di due coltelli nascosti nello zaino, oltre a diversi monili tra cui braccialetti, anelli e collane, rinvenuti nelle tasche dei pantaloni.
Da immediati accertamenti è emerso che l’indagato era riuscito a introdursi nell’appartamento accanto a quello dell'uomo che aveva dato l'allarme e la cui proprietaria, accortasi della sua presenza, lo aveva messo in fuga. Dal sopralluogo sono stati constatati segni di forzatura sulla porta finestra del balcone, compatibili con la tronchese trovata in suo possesso.
Il 31enne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per i reati di ingresso e soggiorno illegale in Italia, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione per il possesso dei monili di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.
Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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