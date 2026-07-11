La tensione cresce nel quartiere Musicisti e nell’area di via Divisione Acqui, dove un gruppo di residenti ha depositato una petizione indirizzata al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, chiedendo 'con la massima urgenza' la rimozione della carovana di nomadi Rom trasferiti abusivamente in zona e un intervento deciso contro una serie di situazioni considerate “gravi e pericolose”. La petizione, presentata nelle forme previste dallo Statuto comunale e del Regolamento sulla partecipazione, nasce dopo la notizia e i fatti del 4 luglio relativa al trasferimento dei mezzi dal sito di San Pancrazio all'area attrezzata in via divisione acqui dove già sostano abusivamente da tempo in un area pubblica ma non autorizzata nei pressi il palazzo dello sport
Nel documento, i cittadini elencano una lunga serie di criticità che, a loro dire, si sarebbero aggravate negli ultimi mesi: Sosta abusiva di decine di camper e roulotte nel parcheggio posteriore del Palazzo dello Sport, dove la presenza di mezzi è vietata, con l'aumento di rifiuti abbandonati e condizioni igieniche precarie. I mezzi dei nomadi, in costante aumento, avrebberp anche coinvolto il parcheggio nei pressi della piacina con aumento di rifiuti sparsi, e di bivacchi di persone viste più volte utilizzare aiuole e spazi verdi come bagni. Ma non solo: nella petizioni viene segnalato anche un aumento di furti nel quartiere adiacente, oltre a schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica provenienti dalla sala musica/ballo dell’ex centrale elettrica, soprattutto tra il venerdì notte e il sabato mattina. Condizioni che rendono urgente un provvedimento deciso da parte del sindaco, specificato nella richiesta finale: “Eliminare le roulotte Rom dalle zone dove sono stati silenziosamente portati e risolvere con altrettanta urgenza tutte le gravi e pericolose situazioni che si sono accumulate in zona, e prevenendo il loro ripetersi'.
Nomadi Divisione Acqui, un rione in rivolta, petizione al sindaco per allontanarli
Raffica di firme raccolte in poche ore tra i residenti della zona che dal 4 luglio, giorno del trasferimento del gruppo di San Pancrazio, segnalano più degrado e furti
La tensione cresce nel quartiere Musicisti e nell’area di via Divisione Acqui, dove un gruppo di residenti ha depositato una petizione indirizzata al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, chiedendo 'con la massima urgenza' la rimozione della carovana di nomadi Rom trasferiti abusivamente in zona e un intervento deciso contro una serie di situazioni considerate “gravi e pericolose”. La petizione, presentata nelle forme previste dallo Statuto comunale e del Regolamento sulla partecipazione, nasce dopo la notizia e i fatti del 4 luglio relativa al trasferimento dei mezzi dal sito di San Pancrazio all'area attrezzata in via divisione acqui dove già sostano abusivamente da tempo in un area pubblica ma non autorizzata nei pressi il palazzo dello sport
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