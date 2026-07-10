Ricercato in Pakistan per tentato omicidio, arrestato a Modena

I carabinieri di Modena hanno arrestato un 33enne originario del Pakistan, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 30 aprile 2024 dal Tribunale di quello Stato.

L’operazione è scattata a seguito di una “Red Notice” diramata dalla 2ª Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che aveva individuato nella provincia di Modena il probabile luogo di dimora e lavoro del destinatario del provvedimento restrittivo e aveva richiesto l’attivazione delle ricerche sul territorio.



Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che lo straniero, benché avesse mantenuto la residenza anagrafica in provincia di Caserta, di fatto aveva trasferito il proprio domicilio in un comune del reggiano, trovando occupazione come operaio presso una ditta di Campogalliano.

Il ricercato è stato infatti fermato all’interno del luogo di lavoro. Sull’uomo pende l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di armi da fuoco: secondo le indagini svolte dalla polizia pakistana, nell’agosto del 2023, avrebbe ferito all’addome con un’arma da fuoco un connazionale, per poi darsi alla fuga ed essere dichiarato latitante.

Il sinergico lavoro svolto dalla Divisione Interpol dello Scip e dai carabinieri di Modena ha messo fine alla sua fuga durata più di tre anni

Lo straniero, al termine delle operazioni di identificazione, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena a disposizione della Corte d’Appello di Bologna, che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dei domiciliari.

