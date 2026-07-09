Individuati e bloccati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo i 7 giovani accusati di rissa aggravata e ritenuti responsabili della rissa nella sera del 1° luglio scorso, in piazza Garibaldi.
All’arrivo della Polizia, allertata dalla segnalazione di una rissa, diverse persone si erano date alla fuga. Gli agenti, una volta separati avevano calmato e identificato tre coinvolti rimasti sul posto. Uno di questi era ferito in maniera non grave. Per lui prognosi di 8 giorni.
L’attività d’indagine ha poi consentito, grazie anche alle testimonianze raccolte sul posto dagli agenti e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, di risalire all’identità delle altre persone coinvolte.
Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dei sette ragazzi, in quanto ritenuti persone pericolose per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione del Daspo urbano, cosiddetto “Daspo Willy”.
Tale provvedimento, della durata di 3 anni, vieta loro l’accesso dalle ore 08.00 alle ore 03.00 a esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento specificatamente individuati nel comune di Sassuolo, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione atipica, volta a evitare la reiterazione, nonché la pericolosa evoluzione di condotte illecite in grado di creare allarme sociale e pregiudizio per la sicurezza pubblica.
La violazione del divieto comporterà la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.
Rissa del 1° luglio a Sassuolo: Daspo Willy per sette giovani
Individuati e fermati dalla Polizia di Stato. Hanno tra i 17 e i 26 anni, cinque già noti per precedenti. Sono accusati di rissa aggravata. Per loro è scattato anche il divieto di frequentare locali in città
Individuati e bloccati dalla Polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo i 7 giovani accusati di rissa aggravata e ritenuti responsabili della rissa nella sera del 1° luglio scorso, in piazza Garibaldi.
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