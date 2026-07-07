'Starobelsk': sulla proiezione a Sassuolo è di nuovo polemica

Così il Coordinamento Modenese contro la guerra imperialista ricorda l'ultima polemica legata alla proiezione del contestato docufilm, in vista di una nuova proiezione prevista sempre a Sassuolo su un argomento altrettanto dibattuto legato alle vicende del Donbass.
Quella che si terrà sabato 11 luglio 2026 alle ore 20.45, relativa al docufilm di RT “STAROBELSK, quei ragazzi non dovevano morire,”.
'Una serata nella quale avremo l’occasione di guardare alcuni filmati relativi ai bombardamenti statunitensi del 28 Febbraio 2026 che hanno colpito la scuola di Minab di Iran, causando la morte di 168 bambine colpevoli solo di essere iraniane e di vivere in un paese che un presidente degli Stati Uniti aveva deciso di mettere a ferro e fuoco.
'Si tratta di una iniziativa importante, una volta di più affronteremo tematiche scomode che buona parte del mainstream ignora o addirittura, come nel caso dell’Iran, tende a giustificare, sulla scorta delle falsità raccontate da molti anni sulla Repubblica Islamica, falsità orchestrate dalla potente propaganda sionista
L’evento si terrà a Sassuolo in Via Circonvallazione Nord est, la capienza è limitata ed è indispensabile prenotare.
Interverranno Luca Rossi presidente dell'Associazione Russia Emilia Romagna, Fabio De Maio di Logos e Civiltà, in collegamento Hanieh Tarkian, analista geopolitica e docente di Scienze islamiche e Vincenzo Lorusso, giornalista di Donbass Italia.
La nota del sindaco di Sassuolo: 'Iniziativa non
“L'iniziativa non è benvenuta a Sassuolo: l’Amministrazione comunale non ha concesso alcun tipo di autorizzazione, né tanto meno il proprio patrocinio”. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini interviene con fermezza sulla questione sollevata dal Comitato direttivo nazionale Fiap riguardo alla proiezione del filmato filorusso prevista per il prossimo 11 luglio . “L'evento non si terrà in uno spazio pubblico – prosegue il Sindaco – ma all'interno di un circolo privato della città. Il Comune non ha il potere giuridico di autorizzare o vietare eventi che si svolgono in contesti privati, a meno che non vi siano accertate violazioni della sicurezza: comprendo e condivido le forti preoccupazioni espresse dal comitato in merito ai contenuti del documentario di Russia Today e alla parzialità nel ricordare le vittime dei conflitti”.
L'accesso all'iniziativa è libera ma gli organizzatori invitano a prenotare all'indirizzo mail modenacontrolaguerra@libero.it