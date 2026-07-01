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Blackout a Sassuolo: vertice in Comune con Enel su investimenti e risarcimenti

Blackout a Sassuolo: vertice in Comune con Enel su investimenti e risarcimenti

Il sindaco Mesini: 'Ciò che è avvenuto in questi giorni è molto grave, non solo per le attività ma anche e soprattutto per le famiglie con persone fragili'

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Per fare il punto sulle problematiche tecniche e sulle procedure per eventuali risarcimenti ai danni provocati dall'interruzione prolungata di energia elettrica registrata a Sassuolo, questa mattina, in Comune, si è tenuto un vertice con i responsabili territoriali di Enel. Attorno al tavolo, insieme al Sindaco, c’era l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia che, con l’Assessore all’Ambiente, Andrea Baccarani, ha seguito passo dopo passo l’intervento d’emergenza effettuato ieri da E-Distribuzione nella zona di Braida, uno dei quartieri più colpiti dai disagi, Massimiliano Bega, responsabile Affari Istituzionali Enel per Emilia Romagna e Tiziano Foggi, responsabile Unità Tecnica di E-Distribuzione, società del gruppo Enel gestore della rete di media e bassa tensione, per la provincia di Modena.

“L’operazione sulla cabina elettrica di Braida – chiarisce il Sindaco - è andata a buon fine e la situazione si sta normalizzando. Tuttavia, la guardia resta alta: per qualche giorno verrà comunque mantenuto a disposizione un generatore di supporto, una misura precauzionale necessaria per verificare che tutto funzioni a dovere sotto carico.
Durante l'incontro sono state formalizzate anche le criticità registrate in altre aree della città, a partire da via Montanara, una zona su cui i tecnici della società elettrica stanno già lavorando per risolvere i guasti comunque circoscritti e ripresi in tempi rapidi”.

L'Amministrazione ha promosso l'apertura di un tavolo tecnico sulle criticità legata all’ondata di calore che sta interessando l’intera Emilia Romagna.
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L'obiettivo è condividere un piano di investimenti, dettagliato e cadenzato nel tempo per proseguire con il potenziamento delle reti elettriche e delle cabine cittadine. Non si parla di ordinaria manutenzione, ma di interventi strutturali sia sulle piccole che sulle grandi infrastrutture di distribuzione per garantire il potenziamento complessivo della rete.

Un capitolo fondamentale del faccia a faccia ha riguardato la tutela dei cittadini che hanno subito danni materiali ed economici a causa delle interruzioni di corrente. Il Comune si è fatto portavoce delle loro istanze, concordando una procedura chiara per i risarcimenti. Sarà possibile presentare domanda sul portale di E-distribuzione https://www.e-distribuzione.it/supporto/come-fare-un-reclamo.html, oppure inviare una PEC a customercare@pec.e-distribuzione.it.

 

Nella foto, l'incontro del sindaco con i referenti Enel
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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