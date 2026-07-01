Blackout a Sassuolo: vertice in Comune con Enel su investimenti e risarcimenti

“L’operazione sulla cabina elettrica di Braida – chiarisce il Sindaco - è andata a buon fine e la situazione si sta normalizzando. Tuttavia, la guardia resta alta: per qualche giorno verrà comunque mantenuto a disposizione un generatore di supporto, una misura precauzionale necessaria per verificare che tutto funzioni a dovere sotto carico.
Durante l'incontro sono state formalizzate anche le criticità registrate in altre aree della città, a partire da via Montanara, una zona su cui i tecnici della società elettrica stanno già lavorando per risolvere i guasti comunque circoscritti e ripresi in tempi rapidi”.
L'Amministrazione ha promosso l'apertura di un tavolo tecnico sulle criticità legata all’ondata di calore che sta interessando l’intera Emilia Romagna.
Un capitolo fondamentale del faccia a faccia ha riguardato la tutela dei cittadini che hanno subito danni materiali ed economici a causa delle interruzioni di corrente. Il Comune si è fatto portavoce delle loro istanze, concordando una procedura chiara per i risarcimenti. Sarà possibile presentare domanda sul portale di E-distribuzione https://www.e-distribuzione.it/supporto/come-fare-un-reclamo.html, oppure inviare una PEC a customercare@pec.e-distribuzione.it.
Nella foto, l'incontro del sindaco con i referenti Enel