Camposanto, 27 ore senza corrente elettrica: Enel distribuzione non risponde

Buonasera,

Mi chiamo Luca Monari, residente in via Panaria ovest a Camposanto. È da ieri sera alle 18 circa che siamo senza corrente elettrica. Più di 27 ore continuate senza luce. Nessuno sa nulla nè Enel distribuzione, nè Comune, nè polizia locale, nè vigili del fuoco. E tutt'ora non sappiamo quando si risolverà il disservizio. Ci sono bambini, anziani una situazione paradossale e assurda.

Nel nostro quartiere sono coinvolte 12 famiglie e mi riferiscono anche altre del vicinato. In particolare contattando Enel distribuzione risponde continuamente una voce automatica che prende in carico la segnalazione. I due operatori 'fisici' con cui sono riuscito a parlare telefonicamente dopo innumerevoli tentativi non sanno dare riscontro nè sul problema nè sui tempi di ripristino prendendo solo in carico la segnalazione e riferendo l'urgenza (a chi non si sa).

Spero che la vostra testata dia voce a noi cittadini abbandonati a noi stessi segnalando l'accaduto. Un cordiale saluto.

Luca Monari