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Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Modena, Jazzopen in Piazza Roma: giornali tutti servi di Mezzetti?

Assicuriamo che La Pressa non è serva di nessuno, se non di un ostinato, e mai definitivamente raggiunto, bisogno di libertà

1 minuto di lettura

Spettabili redazione,

non un organo di informazione che sollevi dubbi sull'opportunità di tenere Jazzopen in Piazza Roma.

Non un organo di informazione che metta a confronto Jazzopen con il Pavarotti & Friends adeguatamente organizzato e tenuto al Novi Park in più occasioni.

Non un organo di informazione che riporti delle precarie tribune ad altezza tetto dei palazzi circostanti montate in Piazza Roma quando al Novi Park la tribuna c'è già ed è in solido cemento armato.

Tutti servi di Mezzetti? Ma cosa vi ha promesso Mezzetti?

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

P.S. Con un velo pietoso su tutti i disagi che i residenti di Piazza Roma e vie limitrofe sono costretti a subire per settimane e settimane.


I dubbi sull'opportunità della location di Jazzopen sono del tutto legittimi e peraltro oggetto di un recente esposto presentato in Soprintendenza. Si tratta certamente di un evento importante in termini di artisti coinvolti e di ricadute sulla città, ma avanzare perplessità sul luogo scelto per i concerti appare del tutto legittimo. Sulle promesse di Mezzetti le assicuriamo che La Pressa non è serva di nessuno, se non di un ostinato, e mai definitivamente raggiunto, bisogno di libertà.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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