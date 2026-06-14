Bastiglia, lavori stradali in via del Riccio: così tra sei mesi si è daccapo

Sono Vittorio Cajò, abitante in via del Riccio a Bastiglia. Come me numerosi abitanti della mia stessa via, con cui ho conferito personalmente, sono rimasti profondamente colpiti, per non dire disgustati, dalla qualità del lavoro eseguito nella via a livello di ripristino del fondo stradale dopo gli interventi eseguiti sulla rete idrica, i quali lo avevano letteralmente devastato.

Meglio di ogni descrizione fanno fede le immagini che qui portiamo a testimonianza: si tratta di un lavoro che è stato realizzato a patch (cioè a pezze di rattoppo), il quale doveva finalmente restituire ai cittadini della via del Riccio decoro oltre che funzionalità della sede stradale.

A parte l'orrendo effetto estetico, appare evidente che dopo un paio di inverni la qualità delle sede stradale ritornerà al livello di prima. Ciò, grazie alla presenza delle innumerevoli giunte (realizzate alla bell'e meglio) tra asfalto vecchio e gettata nuova. I cittadini residenti in questa via -tra l'altro giudicata in passato una tra le più belle- si ritengono offesi da un tale trattamento.

Ma staremo a vedere anche come verranno realizzate le righe bianche: se come quasi sempre non togliendo la sabbia dalle superfici da verniciare, e se verranno distinte le aree di parcheggio comunali da quelle riservate

per sicurezza ad area di manovra.

Detto ciò, sorge spontanea una considerazione, visto 'l'approccio politico' che ha riguardato la recente sostituzione dei cassonetti: dal momento che i cittadini di Bastiglia hanno brillato per coscienza civica raggiungendo il livello più alto di differenziazione dei rifiuti, essi sono stati premiati con l'installazione di nuovi cassonetti caratterizzati da aperture ridotte a meno di un decimo delle precedenti. E -ciliegina sulla torta- con l'aggiunta di un contatore di aperture il quale, oltre a creare motivo di irritazione per la complessità aggiunta all'azione di conferimento del rifiuto differenziato, lascia ben intuire l'intenzione che si nasconde dietro tale stratagemma: vedi mai che prima o poi ti aggiungo un limite al numero di conferimenti, oltre al quale pagherai.

Vittorio Cajò