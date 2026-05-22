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Bastiglia, dopo il vostro articolo l’area da settimane piena di immondizia è stata ripulita: grazie

Bastiglia, dopo il vostro articolo l’area da settimane piena di immondizia è stata ripulita: grazie

Quella situazione di degrado andava avanti da settimane senza che il Comune si degnasse di ripristinare un minimo decoro

1 minuto di lettura
Oggi a Bastiglia abbiamo avuto una felice sorpresa. L'area vergognosamente invasa da immondizia e resti di cibo a due passi dal centro, proprio su via Marconi, è stata ripulita. Quella situazione di degrado andava avanti da settimane senza che il Comune si degnasse di ripristinare un minimo decoro, miracolosamente dopo il vostro articolo di ieri tutto è tornato pulito. Queste poche righe, per ringraziarvi.
Vittorio
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