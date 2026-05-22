Bastiglia, dopo il vostro articolo l’area da settimane piena di immondizia è stata ripulita: grazie
Quella situazione di degrado andava avanti da settimane senza che il Comune si degnasse di ripristinare un minimo decoro
Vittorio
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