Ancora un successo per la giovane bastigliese Sophie Stefani al campionato regionale Junior altezza 120 cm tenutosi al maneggio Le Siepi di Cervia, una competizione dipanatasi su tre giorni in tre diverse manche. La 14enne Sophie, in sella al suo Chaccambio e allenata da Laura Bertoni del maneggio La Dea Epona di Sozzigalli, su 15 contendenti è stata preceduta di un soffio solamente da Olivia Pavesio su Tolemeo del leccione.
Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani seconda ai Regionali
La 14enne Sophie, in sella al suo Chaccambio, è allenata da Laura Bertoni del maneggio La Dea Epona di Sozzigalli
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