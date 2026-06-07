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Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani seconda ai Regionali

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani seconda ai Regionali

La 14enne Sophie, in sella al suo Chaccambio, è allenata da Laura Bertoni del maneggio La Dea Epona di Sozzigalli

1 minuto di lettura

Ancora un successo per la giovane bastigliese Sophie Stefani al campionato regionale Junior altezza 120 cm tenutosi al maneggio Le Siepi di Cervia, una competizione dipanatasi su tre giorni in tre diverse manche. La 14enne Sophie, in sella al suo Chaccambio e allenata da Laura Bertoni del maneggio La Dea Epona di Sozzigalli, su 15 contendenti è stata preceduta di un soffio solamente da Olivia Pavesio su Tolemeo del leccione.

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