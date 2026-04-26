Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine
La 14enne, allenata da Laura Bertoni del maneggio della Dea Epona di Sozzigalli, ha ottenuto il primo posto
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