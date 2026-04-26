Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Ancora un successo per la giovanissima bastigliese Sophie Stefani. Al Gran Premio di equitazione altezza 120cm, che si è tenuto questa mattina al maneggio Il Glicine di Modena, la 14enne, allenata da Laura Bertoni del maneggio della “Dea Epona” di Sozzigalli, ha ottenuto il primo posto in sella al suo cavallo Chaccambio. Col tempo di 26.5 e zero penalità ha staccato tutte le altre atlete.