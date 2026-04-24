Modena battuto a Monza

Il Monza batte il Modena 1-0 grazie andando in vantaggio al ventisettesimo del primo tempo con una mezza rovesciata di Birindelli al 27'. Un Modena di carattere prova a raddrizzare l'esito della partita con un grande pressing e soprattutto nel secondo tempo. Occasione speciale per il gol del pareggio quella creata da ambrosino con una botta ravvicinata che mette a dura prova, ma senza vincerlo, il portiere Thiam.

Primo tempo. Al 6’ Pezzolato respinge una conclusione ravvicinata di Cutrone. Percussione di Tonoli al 10’, dopo una sterzata sul mancino il n°77 calcia da fuori area, palla a lato. Al 27’ passa il Monza, tiro di Petagna murato dalla difesa, sulla respinta Birindelli in mezza rovesciata batte un incolpevole Pezzolato. Mancino potente di Tonoli da fuori al 42’, Thiam si distende e blocca.

Il tabellino

Secondo tempo. La prima conclusione della ripresa al 6’, è un diagonale di Pessina respinto in corner da Pezzolato. Tentativo a giro di Ambrosino al 9’ sugli sviluppi di un contropiede, palla alta. Gran botta di Dellavalle al 13’, palla out non distante dall’esterno della rete. Al 21’ De Luca riceve in profondità e serve un rigore in movimento ad Ambrosino che calcia di prima intenzione, gran risposta di Thiam.Nel forcing finale del Modena non arriva la stoccata vincente, decide l’incontro la rete di Birindelli.

Monza-Modena 1-0Reti: 27' BirindelliMonza (3-4-2-1) Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani (56° Hernani), Cutrone (69° Mota Carvalho); Petagna (56° Caso). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Hernani, Forson, Keita, Alvarez, Capolupo, Ciurria, Mout, Caso, Mota Carvalho. All. Bianco.Modena (3-5-2) Pezzolato; Tonoli (46° Nieling), Nador, Dellavalle; Beyuku (66° Zampano), Massolin, Gerli, Wiafe (56° Pyyhtia), Zanimacchia (78° Cotali); De Luca, Ambrosino (66° Mendes). A disposizione: Laidani, Bagheria, Nieling, Adorni, Cauz, Cotali, Imputato, Zampano, Pyyhtia, Arnaboldi, Colpo, Mendes. All. Sottil.Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila (Assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Andrea Bianchini di Perugia, quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova, Var e Avar Ivano Pezzuto di Lecce e Marco Monaldi di Macerata).Ammoniti: Tonoli, Nieling, BakouneNote: 8.039 spettatori (ospiti 502).