Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena battuto a Monza

Modena battuto a Monza

1-0 il risultato finale all'U-Power stadium. Dopo il gol di Birindelli al ventisettesimo, i gialloblù vicini al gol con Ambrosino

2 minuti di lettura
Il Monza batte il Modena 1-0 grazie andando in vantaggio al ventisettesimo del primo tempo con una mezza rovesciata di Birindelli al 27'. Un Modena di carattere prova a raddrizzare l'esito della partita con un grande pressing e soprattutto nel secondo tempo. Occasione speciale per il gol del pareggio quella creata da ambrosino con una botta ravvicinata che mette a dura prova, ma senza vincerlo, il portiere Thiam.

 

Primo tempo. Al 6’ Pezzolato respinge una conclusione ravvicinata di Cutrone. Percussione di Tonoli al 10’, dopo una sterzata sul mancino il n°77 calcia da fuori area, palla a lato. Al 27’ passa il Monza, tiro di Petagna murato dalla difesa, sulla respinta Birindelli in mezza rovesciata batte un incolpevole Pezzolato. Mancino potente di Tonoli da fuori al 42’, Thiam si distende e blocca.

 

Secondo tempo. La prima conclusione della ripresa al 6’, è un diagonale di Pessina respinto in corner da Pezzolato. Tentativo a giro di Ambrosino al 9’ sugli sviluppi di un contropiede, palla alta. Gran botta di Dellavalle al 13’, palla out non distante dall’esterno della rete. Al 21’ De Luca riceve in profondità e serve un rigore in movimento ad Ambrosino che calcia di prima intenzione, gran risposta di Thiam.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nel forcing finale del Modena non arriva la stoccata vincente, decide l’incontro la rete di Birindelli.

Il tabellino

 

Monza-Modena 1-0
Reti: 27' Birindelli
Monza (3-4-2-1) Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Birindelli; Colpani (56° Hernani), Cutrone (69° Mota Carvalho); Petagna (56° Caso). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Hernani, Forson, Keita, Alvarez, Capolupo, Ciurria, Mout, Caso, Mota Carvalho. All. Bianco.
Modena (3-5-2) Pezzolato; Tonoli (46° Nieling), Nador, Dellavalle; Beyuku (66° Zampano), Massolin, Gerli, Wiafe (56° Pyyhtia), Zanimacchia (78° Cotali); De Luca, Ambrosino (66° Mendes). A disposizione: Laidani, Bagheria, Nieling, Adorni, Cauz, Cotali, Imputato, Zampano, Pyyhtia, Arnaboldi, Colpo, Mendes. All. Sottil.
Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila (Assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Andrea Bianchini di Perugia, quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova, Var e Avar Ivano Pezzuto di Lecce e Marco Monaldi di Macerata).
Ammoniti: Tonoli, Nieling, Bakoune
Note: 8.039 spettatori (ospiti 502).
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, gambiano lancia pietre sulle auto in sosta: sfonda finestrino e ferisce una donna

Modena, gambiano lancia pietre sulle auto in sosta: sfonda finestrino e ferisce una donna

Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

Modena, la giunta Mezzetti incontra parti sociali e Terzo settore: 'Obiettivo condivisione'

Modena, la giunta Mezzetti incontra parti sociali e Terzo settore: 'Obiettivo condivisione'

Modena, auto elettrica si ribalta in viale Corassori: conducente ferito

Modena, auto elettrica si ribalta in viale Corassori: conducente ferito

Modena, a pochi giorni dal 25 aprile è morto Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani viventi

Modena, a pochi giorni dal 25 aprile è morto Giuseppe Fogliani, uno degli ultimi partigiani viventi

Modena, Mezzetti: 'Sulla questura in fascia A non si torni più indietro'

Modena, Mezzetti: 'Sulla questura in fascia A non si torni più indietro'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena, trasferta complicata oggi a Monza

Modena, trasferta complicata oggi a Monza

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Milano Design, Ferrari svela il suo monoscafo di 100 piedi

Milano Design, Ferrari svela il suo monoscafo di 100 piedi