Modena celebra il Made in Italy con 'Una storia italiana di moda e motori'

Dal 28 maggio al 21 giugno, nell’ambito delle iniziative di Motor Valley, la Chiesa di San Carlo e il centro storico diventano il palcoscenico di un grande racconto tra moda, motori, arte e innovazione.

Nel cuore di Modena prende vita “Una storia italiana di moda e motori”, un evento diffuso che trasformerà la Chiesa di San Carlo e alcuni luoghi simbolo del centro storico in un percorso immersivo dedicato alle eccellenze del Made in Italy.

L’iniziativa è organizzata da MOmenti di Maria Carafoli e da Modateca Deanna, in occasione dei 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e propone un viaggio culturale che intreccia creatività, artigianalità e innovazione, raccontando due mondi che hanno reso l’Italia celebre in tutto il nostro pianeta: la moda e i motori.





La mostra rende omaggio ai grandi protagonisti dell’alta moda italiana, con creazioni firmate da Giorgio Armani, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Roberto Capucci, Moschino, Romeo Gigli, Gucci, Mila Schon, Scervino, Renzo Rosso e Renato Balestra. Abiti che hanno vestito artisti straordinari come Mirella Freni, Raina Kabaivanska e Luciano Pavarotti testimoniando il legame profondo tra eleganza, spettacolo e cultura.

Accanto alla moda, trova spazio l’eccellenza artigianale modenese di Schedoni, marchio conosciuto a livello internazionale per la lavorazione

della pelle applicata al lusso automobilistico.

Ad arricchire il percorso espositivo sono le interpretazioni artistiche della stilista e illustratrice emiliana Agnese Mingozzi, che rilegge i look selezionati con uno sguardo personale e contemporaneo mentre completa il racconto una preziosa selezione di libri e prime edizioni sulla storia della moda italiana provenienti dalla raccolta di Modateca Deanna.





'Una storia italiana di moda e motori” – commenta Maria Carafoli, direttrice di Momenti, non è soltanto una mostra, ma un racconto culturale articolato e coinvolgente, capace di celebrare il talento e quella straordinaria capacità italiana di trasformare funzionalità ed estetica in autentiche forme di eccellenza per propone una riflessione sul valore del Made in Italy, mettendo in luce saperi, competenze e realtà produttive che hanno segnato profondamente la cultura e lo stile del nostro Paese'.

'Il progetto espositivo di quest'anno 'Una storia italiana di moda e motori' rappresenta un ulteriore tappa che prosegue il racconto iniziato negli anni scorsi attraverso le diverse mostre tematiche realizzate all'interno della straordinaria Chiesa di San Carlo durante il Motor Valley Fest e nelle altre location del centro storico di Modena - sottolinea Sonia Veroni, ceo di Modateca Deanna -

Con l'intento di continuare la valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

Insieme a Maria Carafoli, abbiamo creato un racconto che si articola in un percorso di oggetti, abiti e materiali d'archivio inediti, che percorre una parte per noi significativa della storia della moda e della manifattura italiana nell' automotive'.

'La mostra di quest'anno, come quelle precedenti dedicate alla moda e ai motori, vuole promuovere una visione aperta e pluralistica della creatività, che riguarda sia l'arte, nelle sue varie espressioni, sia l'artigianato di qualità e il design industriale – conclude Edith Barbieri, direttrice della Fondazione Colleggio San Carlo- Credo sia molto importante, sul piano culturale e su quello formativo, evidenziare quanto sia articolata e multiforme la possibilità umana di creare nuove forme'.

Quando e come

Dal 28 al 31 maggio dalle 10 alle 20; dal 1 al 21 giugno da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Lunedì chiuso. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli eventi speciali dal 28 al 31 maggio durante Motor Valley

Dal 28 al 31 maggio il programma si amplia con appuntamenti diffusi nel centro storico.

All’interno della Fondazione San Carlo saranno esposte due vetture leggendarie: la Ferrari 365 GTB/4 Daytona, icona assoluta della casa di Ferrari, e la Maserati Ghibli, capolavoro disegnato negli anni Sessanta e simbolo

dello stile di Maserati.

Infine, all’Ex Diurno di Piazza Mazzini il 30 e il 31 maggio sarà invece visitabile “Storiche emozioni”, mostra dell’artista Katia Mercurio che, attraverso la tecnica del fotorealismo in bianco e nero, riproduce con straordinaria precisione auto d’epoca, componenti meccanici e dettagli che raccontano il fascino intramontabile del mondo motoristico.

'Tutte le iniziative che proponiamo legate a Motor Valley nascono dal desiderio di raccontare due eccellenze che rappresentano al meglio l’identità del nostro Paese. Moda e automotive – conclude Maria Carafoli, direttrice di MOmenti- essi condividono gli stessi valori: creatività, artigianalità, innovazione e passione. A Modena, città simbolo del Made in Italy, questi mondi dialogano in un percorso che unisce cultura, bellezza e ingegno, offrendo al pubblico un’esperienza capace di emozionare e di far riscoprire il talento italiano in tutte le sue forme'.