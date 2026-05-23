I musei universitari di Modena aperti nella notte dei musei

Unimore partecipa come di consueto alla Notte Europea dei Musei, l'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa, sabato 23 maggio, con l'obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea.Anche quest'anno il Sistema dei Musei e Orto Botanico aderisce con l'apertura serale del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, dell'Orto Botanico, del Laboratorio delle Macchine Matematiche e dell'Osservatorio Geofisico. Le aperture straordinarie gratuite saranno arricchite da eventi ed attività ludico didattiche.Biodiversità che muta: viaggio nelle collezioni zoologiche tra ieri e oggi h 17.00 – 23.00 Visite guidate della durata di 1 ora con ingresso ogni mezz'ora alle sale del Museo alla scoperta della biodiversità in continuo cambiamento che caratterizza il nostro territorio.A cura di Andrea Gambarelli, Ciro Tepedino, Sonia Rossaro Ingresso libero ogni mezz'ora per gruppi max 40 persone. Segnalare all'ingresso eventuali difficoltà nella deambulazione per predisporre una salita assistita.Un solo Pianeta, tante storie: l'Evoluzione che ci unisce Nel laboratorio ricreeremo il cespuglio dell'evoluzione umana. Dall'Africa abbiamo colonizzato il pianeta creando diversità. Non una scala ma un cespuglio intricato, con specie di ominini emerse in parallelo.Dai fossili scopriremo che, da un antenato comune, l'evoluzione è stata un mosaico di sperimentazioni, coesistenze ed estinzioni che ha generato la ricchezza umana. h 17.00, 18.00, 19.00 Attività laboratoriali della durata di 50 minuti per ragazze/i 8-12 anni (gruppi max 25 persone).A cura di Giovanna Menziani Prenotazione obbligatoria online alla mail giovanna.menziani@unimore.it.Gli strumenti raccontano: l'energia e le sue trasformazioni h 18.30 e 20.00 Conversazioni con presentazione di strumenti storici e dimostratori nel luogo dove è nata la nostra Università e nell'aula storica che per lungo tempo ha ospitato lezioni di fisica. Il passato e il presente si intrecciano attorno a un tema che da secoli stimola pensiero scientifico e tecnologia: l'energia e le sue trasformazioni, attraverso uno sguardo d'insieme che abbraccia storia e scienza.A cura di Rossella Brunetti, Rita Magri, Stefano Decarlo Durata di ogni conversazione 45 minuti (gruppo max 35 persone). Prenotazione obbligatoria online alla mail fistorica@unimore.it.h 14.00 – 20.00 (ultimo ingresso 19.30) Tra natura, arte e storia: alla scoperta della bellezza dell'Orto Botanico Un invito a passeggiare in uno degli spazi verdi più incantevoli nel cuore della città.L'Orto Botanico universitario ospita un migliaio di specie di varia origine e provenienza, tra varietà erbacee, arbustive e arboree.Ingresso e visita liberi. Non è consentito l'accesso ai minori di 12 anni se non accompagnati da adulti.Viaggio nella matematica tra strumenti, specchi e giochi h 18.00, 20.00, 21.00, 22.00Visite guidate alla mostra 'Macchine, meccanica e matematica' per illustrare il rapporto tra macchine e matematica a partire dalla geometria greca. h 18.00 – 23.00Sessioni sempre accessibili del laboratorio 'Matematica con le mani e gli occhi' con ttività su simmetria, prospettiva, puzzle e giochi. A cura di Michela Maschietto, Beatrice Battilani, Anita Lugli Ingresso libero.h 16.00 – 20.00 (ultimo ingresso 19.30) Visita alle sale dell'Osservatorio Geofisico: Il tempo che unisce L'Osservatorio Geofisico è un luogo di grande valore storico e scientifico, dove si conserva una lunga serie di osservazioni meteorologiche e geofisiche. Il percorso di visita permette di scoprire strumenti, ambienti e dati che raccontano la continuità della ricerca e il legame tra passato e presente.A cura di Francesca Despini, Sofia Costanzini, Sergio Teggi Ingresso e visita liberi.Nelle sale dell'Osservatorio sono presenti pannelli e QRcode con informazioni da leggere o da ascoltare. La salita alla torre dell'Osservatorio è di circa 150 scalini e non sono presenti ascensori o dispositivi per la salita di persone con difficoltà motorie.Nella foto, visitatori al museo Gemma, dove sono contenuti anche blocchi di meteorite